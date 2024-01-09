Зеленский провел переговоры с президентом Польши Дудой: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. В ходе общения лидеры стран обсудили вопросы взаимодействия в оборонной сфере.

Видео дня

Об этом президент рассказал в своем Telegram-канале, а также о ходе разговора сообщил сайт главы государства. В частности, Зеленский и Дуда обсудили график дальнейших двусторонних контактов.

Глава Украины, прежде всего, поблагодарил Польшу за непоколебимую поддержку нашего государства на пути к вступлению в ЕС и НАТО.

Владимир Зеленский отметил, что и он, и Анджей Дуда убеждены, что взаимодействие Украины и Польши является важным элементом общего европейского дома. Будущее Украины и Польши – в единстве, взаимной поддержке и взаимовыгодном сотрудничестве.

"Наша общая граница должна быть настоящей европейской границей. Границей единства. Не должно быть границ между нашими народами", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президенты обсудили вопросы обеспечения финансовой и политической поддержки Украины со стороны Евросоюза.

Зеленский и Дуда обменялись мнениями в контексте приближения Вашингтонского саммита НАТО и ожидаемых решений Североатлантического союза.

Глава государства также высоко оценил поддержку со стороны Польши украинской формулы мира и поблагодарил решение об участии польского представителя в следующей встрече на уровне советников лидеров государств в Давосе.

Одной из ключевых тем разговора было взаимодействие в оборонной сфере с акцентом на ключевых потребностях сил обороны нашего государства.

Владимир Зеленский проинформировал польского коллегу о недавних массированных российских ракетных обстрелах территории Украины, которые привели к гибели мирных граждан и разрушению гражданских объектов, и подчеркнул необходимость усиления украинского ПВО для создания надежного воздушного щита.

Зеленский и Дуда также отдельно обсудили вопросы присоединения Польши к совместной декларации лидеров "Группы семи" о гарантиях безопасности для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 января, также провел телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом. Лидеры обеих стран среди прочего обсудили пути увеличения пропускной способности пограничных переходов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!