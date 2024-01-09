Зеленский обсудил с президентом Румынии пути увеличения пропускной способности пограничных переходов: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 января, провел телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. В ходе переговоров собеседники обсудили пути увеличения пропускной способности пограничных переходов.

Видео дня

Об этом сообщили глава государства, а также офис президента. Зеленский отметил, что объявленное в прошлом году стратегическое партнерство Украины и Румынии уже наполняется конкретными достижениями.

Он уточнил, что ежемесячный украинский экспорт через Румынию вырос с 2 млн тонн до 3 млн тонн. В этом контексте собеседники обсудили пути увеличения пропускной способности пограничных переходов для достижения целевого показателя в 4 млн тонн.

Президент также отметил важность решения Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

"Благодарю Румынию за поддержку решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и за готовность поделиться с нашей страной своим положительным опытом европейской интеграции", – отметил он.

Со своей стороны Йоханнис высоко оценил принятое Украиной законодательство по национальным меньшинствам.

Кроме того, Зеленский проинформировал румынского лидера о продолжении российского воздушного террора и необходимости дальнейшей работы с партнерами по усилению украинской системы ПВО. Также они обсудили двустороннее сотрудничество, включая программу подготовки украинских пилотов F-16.

Также президенты двух государств договорились начать консультации по двусторонним гарантиям безопасности в рамках Совместной декларации "Группы семи" и Украины, принятой в Вильнюсе.

"Мы ценим развитие крепкого украинско-румынского стратегического партнерства", – резюмировал Зеленский.

Напомним, во вторник, 21 ноября, в день десятой годовщины начала Евромайдана и событий Революции Достоинства Румыния заявила о решительной поддержке начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз уже в 2023 году. В Бухаресте также поддержали Молдову по пути в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский в понедельник, 8 января, провел телефонный разговор с Эмиром Катару шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Они обсудили возвращение незаконно депортированных Россией украинских детей.