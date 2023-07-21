Зеленский провел переговоры с Эрдоганом: о чем говорили президенты Украины и Турции

Глава государства Владимир Зеленский провел анонсированный телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом 21 июля. В нем государственные лидеры обсудили главный вопрос международной повестки – восстановление зернового коридора, который подвергается риску со стороны России.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. Стороны скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы.

"Из-за действий России мир снова оказался на пороге продовольственного кризиса. Угроза голода нависла всего над 400 миллионами людей во многих странах Африки и Азии. Совместными усилиями мы должны предотвратить глобальную продовольственную катастрофу", – подчеркнул украинский гарант.

Также Зеленский с Эрдоганом продолжили обсуждать перспективы достижения мира в Украине. Одним из вопросов, на которые Эрдоган совершенно точно может повлиять, что уже доказано на опыте, это поспособствовать возвращению украинских военнопленных из застенков оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по односторонней инициативе Москвы зерновое соглашение прекратило функционирование с 18 июля. Совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован. В ЕС осудили действия РФ, ООН и Турция пообещали "не останавливать усилия", а Украина рассчитывает на работу зернового коридора и без России.

После такого решения Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, такими, что перевозят военные грузы. Таким образом, государство-террорист будет считать их "законной военной целью".

В результате за последние три дня мировые цены на пшеницу подскочили уже более чем на 11%. Кремль и дальше продолжает вытеснять Украину с международного продовольственного рынка, что повлечет кризис сразу на нескольких континентах.

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