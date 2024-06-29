Зеленский призвал Запад помочь Украине с защитой энергосистемы

Президент Владимир Зеленский призвал Запад поддержать Украину с увеличением возможностей импорта электроэнергии и оборудованием и ресурсами для защиты энергосистемы.

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Об этом он заявил во время выступления на заседании Европейского совета.

"Энергетика – одна из основ нормальной жизни человека. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить и защитить производство электроэнергии. И нам необходимо значительное увеличение импорта электроэнергии из ЕС, а также поддержка оборудованием и другими ресурсами для защиты и восстановления нашей энергосистемы", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что путин ведет полномасштабную войну против нашего энергетического сектора.

"Наша обязанность – не дать России создать прецедент по уничтожению энергетики целой нации. Если России это удастся, это станет частью военных доктрин по всему миру", – подчеркнул Президент.

Напомним, по оценке Киевской школы экономики, убытки и потери в энергетике в результате вторжения России превышают 56 млрд долларов.