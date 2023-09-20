Зеленский призвал Трампа презентовать свой 'мирный план' и назвал уступки, на которые Украина не пойдет

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления предыдущего лидера США Дональда Трампа, который вызвался "прекратить кровопролитие в Украине", не называя, кто должен победить в войне. Он призвал скандального американского политика публично поделиться собственной "формулой мира".

В то же время предупредил, что любой "мирный план", допускающий отказ украинцев от своих территорий, неприемлем. Об этом украинский лидер заявил в комментарии журналисту CNN Вольфу Блицеру после 19 сентября.

"Если у Трампа есть способ покончить с войной между Украиной и Россией, пусть он поделится им. Но (если) идея заключается в том, как забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира", – сказал президент.

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Отметим, что 45-й президент Соединенных Штатов Америки неоднократно неоднозначно высказывался о войне России против Украины. В CNN напомнили, что во время встречи с представителями издания в мае этого года Трамп отказался указать, кто должен победить в этой войне, зато амбициозно заявил, мол, прекратит кровопролитие "за 24 часа".

В минувшее воскресенье, 17 сентября, политик выступил в эфире Meet the Press на канале NBC, где у него поинтересовались, имел ли он в виду соглашение, которое позволило бы российскому диктатору Владимиру Путину сохранить землю, которую он захватил в Украине.

"Нет, нет. Я бы заключил справедливое соглашение для всех. Нет, я бы сделал это справедливо", – открестился в ответ Трамп.

На уточняющий вопрос, будет ли это победой для Путина, он заявил, что "это то, о чем можно было договориться".

Трамп упомянул о временно оккупированном Россией Крыме и других частях Украины, добавив, мол, многие люди ожидали, что в этом вопросе стороны "могли бы договориться".

"Они могли заключить соглашение там, где сейчас есть меньшая территория, чем уже захваченная Россией, честно говоря", – высказался скандальный экс-президент США.

В то же время действующий американский лидер Джо Байден в очередной раз заявил, что Штаты и их партнеры продолжают поддерживать украинский народ в противостоянии российской агрессии. Выступая на Генассамблее ООН, он подчеркнул, что государству-террористу России, которое считает, что мир устал от войны, не позволят раздробить Украину и взорвать безопасность других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, 19 сентября, президент Владимир Зеленский тоже выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. О том, какие вопросы поднимались на дебатах в контексте Украины, читайте в материале.

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