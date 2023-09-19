Зеленский прибыл в США и выступит на Генассамблее ООН: какие вопросы станут ключевыми и чего ждать Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США, где планирует выступить на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, которая продлится 19-21 сентября. Там состоятся дебаты, одной из тем которых будет привлечение России к ответственности за агрессию против украинского государства и военные преступления.

Кроме того, украинский лидер должен посетить заседание Совбеза ООН, а также встретиться с мировыми лидерами, в том числе с американским коллегой Джо Байденом. OBOZREVATEL рассказывает, что об этом известно и какие ожидания возлагают на визит Зеленского в США (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Дебаты на Генассамблее ООН

Отметим, что в Нью-Йорке стартовала уже 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что в штаб-квартире организации в США соберутся более 140 глав государств и правительств.

Видео дня

Согласно графику, неделя дебатов на ней посвящена теме "Восстановление доверия и глобальной солидарности : ускорение действий по повестке дня до 2030 года и его целей устойчивого развития для обеспечения мира, процветания, прогресса и устойчивости для всех". Еще одной темой станет привлечение государства-террориста РФ к юридической ответственности за агрессию против Украины и военные преступления.

В первый день с трибуны будут выступать около 40 президентов, в том числе лидер США – Джо Байден, Польши – Анджей Дуда, Турции – Реджеп Тайип Эрдоган, Бразилии – Лула да Силва, Чехии – Петр Павел и другие. Согласно расписанию, украинский лидер Владимир Зеленский выступит в первой половине вторника.

О чем будет говорить Зеленский

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что на площадке ООН президент будет отстаивать необходимость скорейшей победы над Россией. Также будет объяснять, почему война должна иметь справедливый конец и почему помощь Украине – это вклад в стабильность и восстановление международного права.

Кроме того, он хочет донести мировым лидерам, что "окончание войны можно ускорить, если будет достаточное количество оружия для Украины".

Другой представитель президента Игорь Жовква еще в августе указывал, что Зеленский в ООН будет говорить о "формуле мира", специальном трибунале для РФ и механизме возмещения ущерба от войны. По его словам, визит все равно будет посвящен встречам относительно так называемой формулы мира.

Со своей стороны постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица объяснял важность того, что президент Украины в списке спикеров на Генассамблее стоит в первой половине первого дня. По его мнению, это "отражает то место и значение, которое занимает Украина по глобальным вопросам".

Чего ждать от дебатов и встреч

На прошлой неделе высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что во время Генассамблеи ООН Европейский Союз выразит свою твердую поддержку Украины и вновь подчеркнет необходимость проведения реформ в Совбезе, решения которого блокируются Россией. По его мнению, этот шаг поможет сделать Совбез более представительной организацией для отражения произошедших в мире изменений.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что на сессии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке представители стран-участниц вновь поднимут вопросы кровавой агрессии, которую продолжает Москва. Известно, что в рамках мероприятия немецкий политик встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предварительно, они проведут переговоры по дальнейшей помощи ВСУ, в частности, дальнобойных ракет Taurus.

По данным издания The Washington Post, на очередной сессии Генассамблеи, президенты США и Украины могут столкнуться с оппозицией лидеров стран так называемого Глобального Юга. Отмечается, что многие из этих стран до сих пор поддерживают экономические и дипломатические связи с Кремлем, а потому не поддерживают антироссийские санкции и хотят лишь скорейшего окончания войны путем немедленных переговоров с Москвой и не готовы поддержать Киев.

Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в комментарии "24 канала" указал: несмотря на это, 19-21 сентября многое будет определяться для Украины. Едва ли не самыми важными, считает он, могут стать двусторонние встречи Владимира Зеленского. В частности, президент будет обсуждать поставки дальнобойных ракет ATACMS с Джо Байденом, военную помощь от Израиля – с Беньямином Нетаньяху, а еще "формулу мира" – с лидерами стран Глобального Юга, которые до сих пор сохраняют нейтралитет.

По мнению эксперта, успехи ВСУ на фронте могут значительно усилить позиции Украины. Именно это, вероятно, повлияет на решение о предоставлении тех же ракет. В то же время на Генассамблее ООН могут объявить и так называемый мирный план для нашей страны. Хотя пока нет никаких деталей, Клочок предположил, что речь пойдет о достигнутых договоренностях во время саммитов в Копенгагене и Джидде.

"Конечно, это все ложится в канву подготовки финального документа о мире в Украине. На каких условиях? Мы стремимся, чтобы на наших", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, параллельно с этими событиями Международный суд ООН рассматривает второе дело по иску Украины против РФ – относительно конвенции о геноциде. Слушания в этом процессе возобновились 18 сентября, он беспрецедентен тем, что в нем участвуют 34 страны и чревато большими последствиями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!