'Россия больше всего заслуживает ядерного разоружения': Зеленский выступает на Генассамблее ООН. Видео

Выступая на саммите Генассамблеи Организации объединенных наций в Нью-Йорке, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использует оружие не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира. Для украинского лидера это первое личное участие на полях такого собрания с начала полномасштабного вторжения РФ.

Слова украинского гаранта транслирует Офис президента. Гарант указал, что западные союзники должны понимать, какова цена проигрыша Украины.

"Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы. Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-е", – сказал Зеленский.

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Он также добавил, что Россия использует продовольствие как оружие против цивилизованного мира. Тревожно видеть, как в это время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер.

"Может показаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера", ––иронично обозначил Зеленский, подразумевая представителей Венгрии.

Отметим, что ключевой темой дебатов на саммите Генассамблеи в этом году стало ускорение действий по достижению и поддержанию глобального мира. На фоне кровопролитной войны в Украине Зеленский в очередной раз напомнит о базовых принципах Статута ООН, которые сохраняют смысл его существования и работы.

"Территориальная целостность каждой страны является неприкосновенной, не может изменяться под воздействием силы. Мы должны вернуть этому документу правомочность, грубо нарушенной действиями российской армии. Нам крайне важно, чтобы нас сегодня услышали и поняли", – подчеркнул украинский лидер перед выходом на трибуну.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский вместе с первой леди прибыл с рабочим визитом в США. Первым делом, приземлившись в международном аэропорту Нью-Йорка, глава государства отправился к воинам ВСУ, которые получили ранения на фронте и проходят лечение в клинике Стейтен-Айленда.