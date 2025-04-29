Зеленский присвоил почетное наименование 'Подольской' бригаде ВСУ: чем она прославилась

Сорок шестая аэромобильная бригада десантно-штурмовых войск ВСУ теперь носит почетное наименование "Подольская". Это та самая бригада, которая освобождала Херсонщину, участвовала в контрнаступлении на мелитопольском направлении, а сейчас защищает Донбасс.

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О присвоении бригаде почетного наименования сообщила 46 ОАэМБр. В соответствующем указе президента Украины №257/2025 говорится об "образцовом выполнении" возложенных на бригаду задач.

"С целью восстановления исторических традиций национальной армии, учитывая образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины, постановляю присвоить 46 отдельной аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины почетное наименование "Подольская" и в дальнейшем именовать ее – 46 отдельная аэромобильная Подольская бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины", – говорится в указе.

"Это не просто слова. Это знак доверия. Это – эхо наших боев, нашей крови, нашей несокрушимой преданности. Мы были, есть и будем там, где труднее всего. Где решается судьба. Где бесстрашие и честь весят больше жизни", – ответила бригада на указ Верховного Главнокомандующего.

46 ОАэМБр – военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск и входит в состав 8-го десантно-штурмового корпуса.

Именно бойцы 46 ОАэМБр первыми вошли в освобожденную Малую Александровку на Херсонщине. В целом на Южном направлении бригада участвовала в боях за Белогорку, Сухой Ставок, Дудчаны, Безымянное, Лепетиху, Снегиревку, Берислав, Благодативку, Мураховку, Большое Артаково, Белую Криницу и т.д.

Уже в октябре 2022 года бригада получила боевое знамя, а в декабре – отмечена почетным знаком "За мужество и отвагу" за освобождение Херсонщины.

В начале января 2023 года бригада вела городские бои в Соледаре, сдерживая наступление ЧВК "Вагнер". А уже в июле 46 ОАэМБр принимала участие в контрнаступлении на мелитопольском направлении Запорожской области.

В ноябре 2023 года бригада передислоцирована на Донбасс, на самое горячее в то время Марьинское направление. В июне прошлого года десантники бригады отразили там самый большой штурм за весь период своего пребывания на этом направлении – россияне потеряли сразу 13 единиц техники, 20 человек погибшими и 38 ранеными.

А в ноябре прошлого года 46-я бригада отражала штурмы на окраинах Курахово, где россияне пытались прорвать оборону и добраться до окраин города.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторое время назад два украинских воина-десантника на территории РФ во время массированного российского штурма попали в плен к двум российским штурмовикам, которые внезапно запрыгнули к их позиции. Россияне получили приказ убить пленных. Однако украинские десантники не только сами спаслись, но и пленили этих россиян, чем спасли их жизнь.

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