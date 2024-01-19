Зеленский пригласил Трампа в Киев 'остановить войну за 24 часа' – Channel 4

Президент Владимир Зеленский снова пригласил в Украину Дональда Трампа, который имеет шансы стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в США. Он обратился к экс-президенту Штатов, отреагировав таким образом на его заявление по поводу войны РФ против нашего государства.

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Трамп ранее сказал, что, второй раз став президентом, он "сможет остановить войну за 24 часа", поэтому наш гарант пригласил его сделать это. Соответствующее заявление Зеленский сделал в интервью, которое показали в эфире британского телеканала Channel 4 News вечером в пятницу, 19 января.

"Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев. Так что, если вы можете остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать", – сказал он.

В то же время Зеленский назвал вышеупомянутое заявление Трампа и такие намерения насчет завершения войны в Украине "очень опасными".

"То есть он говорит, что будет самостоятельно принимать решение – я даже не говорю о России – без обеих сторон, то есть без нас…Это говорит, что если его идея, которую никто не слышал, не будет работать для нас нашего народа, то он сделает все, чтобы все равно достичь донесения своей идеи. И вот это меня немного беспокоит", – объяснил президент.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что не приедет в Украину по приглашению главы государства Владимира Зеленского. Он объяснил это тем, что с президентом Украины сейчас ведет коммуникацию администрация Джо Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 45 президент США Дональд Трамп заявил, что добился бы мира в Украине за сутки. Он признался, что отдал бы диктатору Владимиру Путину оккупированные территории. Зеленский тогда сказал, что американский политик уже имел возможность остановить войну, когда был президентом Штатов.

А недавно на форуме в Давосе Владимир Зеленский сказал, что Дональд Трамп не сможет остановить РФ, если Путин захватит Украину. Гарант посоветовал ему сначала думать, а уже потом говорить.

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