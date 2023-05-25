'Война РФ против Украины ощущается во всем мире': Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах с лидерами стран Африки

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба 25 мая посетил с официальным визитом Эфиопию. Здесь он встретился с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем Комиссии Африканского Союза Муссой Факи Махаматом.

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Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. Украинский дипломат привлек внимание к негативным последствиям агрессии России против нашей страны на ситуацию в Африке, а именно повышение цен на продукты питания, активизацию деятельности ЧВК "Вагнер", падение социально-экономических показателей.

"Война России против Украины ощущается по всему миру, в частности, на Африканском континенте. Критически важно объединить усилия, чтобы положить конец российской агрессии на основе принципов Устава ООН и украинской Формулы мира", – подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что благодаря функционированию Черноморской зерновой инициативы, по состоянию на начало мая в страны Африки было экспортировано 123 судна из 3,3 млн тонн сельхозпродукции. Это позволило стабилизировать ситуацию с продовольствием в ряде африканских стран.

"В этом контексте мы призываем наших коллег из Африканского союза требовать от России прекращения препятствия работе зернового коридора в Черном море и отмены блокады украинских портов. Москва не должна использовать продовольствие как оружие", – подчеркнул Кулеба на заседании с африканскими партнерами.

Напомним, что ранее глава украинского МИД провел переговоры с коллегой из Южной Кореи Паком Джином. Сеул поддерживает мирные инициативы Киева по достижению мира и рассматривает возможность участия в восстановлении нашей страны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кулеба назвал два условия, при которых Украина готова вести с РФ мирные переговоры насчет завершения войны. Каждый план, который будет рассматривать наше государство, должен основываться на двух ключевых пунктах.

"Те планы и предложения, которые будут учитывать эти принципы, мы готовы говорить о них с точки зрения того, как их соединить с формулой мира и интегрировать в нее", – заметил дипломат.

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