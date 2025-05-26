'Днем он говорит о переговорах, а ночью бомбит Украину': премьер Дании обвинила Путина в незаинтересованности в мире

Российские массированные обстрелы Украины, которые происходят постоянно, а особенно последние три дня, показывают, что страна-агрессор не заинтересована в том, чтобы останавливать войну и устанавливать в Украине мир. Киеву сейчас как никогда необходима поддержка.

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Об этом сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. В понедельник, 26 мая, она выступила на встрече лидеров стран Северной Европы в Финляндии, передает Reuters.

"В течение дня Путин говорит о переговорах, а затем ночью бомбит Украину", – заявила Фредериксен.

Глава датского правительства отметила, что лидеры стран Северной Европы договорились, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Она добавила, что поддержка может означать военную помощь, инвестиции в оборонную промышленность Украины и сотрудничество с украинскими компаниями.

Отметим, что Россия наносит массированные удары по украинским городам уже третью ночь подряд. Враг запускает рекордное количество беспилотников, а также применяет крылатые и баллистические ракеты.

Под утро 26 мая Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и запустила ракеты Х-101. Кроме того, враг применил рекордные 355 дронов.

Ночная атака ударными БпЛА и крылатыми ракетами была направлена ​​в основном на Староконстантинов. Также были атакованы районы и территориальные громады Винницкой, Ривненской, Харьковской, Одесской, Киевской и Сумской областей.

А в ночь на 25 мая Россия осуществила комбинированную атаку на Украину, применив 69 ракет и 298 дронов (в мае это рекордное количество). Под ударом были центральные, западные, северные и южные области. Погибло 12 человек, более 60 человек получили ранения.

В ночь на 24 мая оккупанты также устроили одну из самых массированных комбинированных атак на Киев. Враг запустил по столице десятки "Шахедов" и баллистические ракеты. Есть разрушения и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше также отреагировали на массированные обстрелы Украины. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия, цинично заявляя о стремлении к миру, на самом деле продолжает свои безжалостные атаки на гражданские цели.

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