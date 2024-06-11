Зеленский прибыл в Германию и рассказал о запланированных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию. Там у него запланированы важные переговоры с руководством государства.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. В Германии Зеленский примет участие в Конференции по восстановлению Украины и проведет переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцом.

"URC2024 объединит правительства, десять из которых – на уровне премьер-министров, компании и организации для помощи Украине. В условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут нашим основным приоритетом", – сообщил Зеленский.

Он отметил, что проведет переговоры с Олафом Шольцом по дальнейшей оборонной поддержке, развитию украинской системы ПВО и совместному производству вооружений.

"Скоординируем позиции накануне Саммита мира, саммита Европейского совета и саммита НАТО", – добавил президент.

Также Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Бербель Басс. Кроме того, он посетит военную базу, где проходят обучение украинские военные.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне Зеленский рассказал о прогрессе в договоренностях о дополнительных системах ПВО и других вооружениях для Украины. Также в нашей стране планируется производство снарядов калибра 155 мм.

– Президент сообщил, что России не удалось реализовать Харьковскую операцию. Он подчеркнул, что ВСУ успешно уничтожают все заходящие российские подразделения.

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