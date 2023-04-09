Зеленскому готовят первый с начала полномасштабной войны визит в Германию: Bild назвал дату

Президент Украины Владимир Зеленский может готовить визит в Германию – первый с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. СМИ считают, что украинский лидер якобы может посетить ФРГ для вручения ему премии Карла Великого.

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Ее президенту и всему украинскому народу присудили еще 16 декабря 2022-го. Церемония награждения должна состояться в Аахене 13-14 мая текущего года, пишет Bild.

Издание со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило о вероятности того, что Зеленский прибудет на вручение премии лично.

Участие в церемонии также должен принять канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он якобы готовит речь об Украине и ее лидере.

В то же время журналисты отметили: глава украинского государства сможет отправиться в поездку за границу только в случае, если будет позволять военная обстановка. В Bild напомнили о перспективе того, что Силы обороны могут пойти в контрнаступление. Поэтому не исключено, что Зеленский выступит на церемонии награждения онлайн через видеоконференцию.

Напомним, что ежегодная Международная премия имени Карла Великого присуждается за вклад в развитие Европы и европейскую интеграцию. Комитет, объявляя победителя, отметил, что украинцы борется не только за свою страну, но и за Европу.

"Премия Карла Великого призвана стать великим символом дружбы между Германией и Украиной", – написали в Bild.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– С начала полномасштабной войны Зеленский и Шольц уже встречались заграницей. 9 февраля 2023 года украинский глава приезжал во Францию, где проводил переговоры с президентом страны Эммануэлем Макроном. В Париж прибыл и федеральный канцлер Германии.

– Шольц также посещал Украину – это произошло 16 июня 2022 года. Вместе с немецким политиком в этот день в нашу страну приехали Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

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