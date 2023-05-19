Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию и назвал ключевые вопросы переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 мая, прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где выступит на саммите Лиги арабских государств. Также в планах главы государства встреча с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и другие двусторонние переговоры.

Видео дня

Об этом гарант сообщил в своем Telegram. Он назвал ряд пунктов, которые сегодня являются приоритетными для Украины.

Среди них:

– возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, всех пленных и незаконно депортированных,

– представление своей формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств,

– обеспечение энергетической безопасности следующей зимой;

– защита мусульманского сообщества Украины.

Президент сообщил, что в поездке в Саудовскую Аравию к команде президента также присоединился лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, – мусульмане", – пояснил украинский лидер.

Напомним: также президент Зеленский онлайн примет участие в саммите G7, стартовавшем 19 мая в Японии. Там будут рассматриваться вопросы, принятие которых важно для отстаивания интересов нашего государства.

"Кто бы сомневался, что наш президент там не будет присутствовать. Мы были уверены, что он там, где нужно стране, в любой точке мира обязательно будет находиться для того, чтобы решать вопрос устойчивости нашей страны", – заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно захваченного Россией Крыма. Также глава государства утвердил состав этого органа;

– Президент сообщил накануне, что провел еще одно заседание военного кабинета, участие в котором приняли все, кто отвечает за оборону Украины. Глава государства подчеркнул, что приоритетом на ближайшее время является получение дополнительных систем ПВО, дальнобойных ракет и самолетов, а также обучение украинских воинов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!