Зеленский создал совет по освобождению Крыма: кто вошел

Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно захваченного Россией Крыма. Также глава государства утвердил состав этого органа.

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Соответствующий указ был подписан и опубликован на сайте президента в четверг, 18 мая. Речь идет об указе №283.

Возглавил Консультативный совет сам глава государства. Также в него вошли глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместители (будут заниматься вопросами региональной политики, информационной политики, внешней политики и стратегического партнерства, европейской и евроатлантической интеграции), секретарь СНБО Алексей Данилов, постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, лидер крымских татар Мустафа Джемилев, а также генеральный прокурор, глава МИД, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий, министр внутренних дел, министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и другие.

В речи ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая Зеленский подчеркнул, что работа по возвращению Крыма под контроль Украины продолжается и государство готовится к реинтеграции полуострова. Он отметил, что России не удастся украсть ни Крым, ни какую-либо другую нашу часть нашего государства.

Президент в этот день посетил офис Крымской платформы и встретился с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым, представителями Меджлиса и крымскотатарского сообщества.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров озвучил сценарий деоккупации Крыма. Он подчеркнул, что для освобождения полуострова нужно уничтожить важнейшие коммуникации, благодаря которым российские оккупанты его удерживают. Также нужно уничтожить вражеские корабли.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для освобождения Крыма Украина при необходимости применит любое не запрещенное оружие.