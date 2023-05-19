Зеленский будет присутствовать на саммите G7 в Японии: в СНБО сделали заявление

Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на саммите G7, который стартует 19 мая в Японии. Там будут рассматриваться вопросы, принятие которых важно для отстаивания интересов нашего государства.

Видео дня

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. В эфире телемарафона он подтвердил, что глава государства будет лично участвовать в саммите "Большой семерки" в Хиросиме.

"Кто сомневался, что наш президент там не будет присутствовать. Мы были уверены, что он там, где нужно стране, в любой точке мира обязательно будет находиться для того, чтобы решать вопрос устойчивости нашей страны", – заявил политик.

Он подчеркнул, что на встрече лидеров государств "Большой семерки" будут принимать очень важные вещи, и поэтому именно физическое присутствие Зеленского абсолютно важно для отстаивания интересов нашей страны, 16-й месяц борющейся с полномасштабной агрессией РФ.

Новость дополняется...