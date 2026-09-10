Украинцы в стране ЕС лишаются бесплатного жилья: опубликован официальный список с датами выселения

В 2026 году в Ирландии изменились правила поддержки граждан Украины со статусом временной защиты. В связи с этим беженцампрекращают государственное размещение в отелях, гостевых домах и других объектах. Власти даже опубликовали список таких объектов с датами выселения.
Официальный перечень обновили в конце августа 2026 года. В документе указаны конкретные объекты размещения, даты завершения их контрактов на размещение и количество жильцов, которых это касается.
Выселение происходит постепенно, поскольку сроки соответствующих контрактов истекают в разное время. Первые выселения состоялись в середине августа, а последние запланированы на конец ноября.
Кроме того, отдельные владельцы или операторы могут самостоятельно прекратить предоставление жилья в рамках государственной программы. Поэтому перечень может неожиданно меняться.
Важно учитывать, что прекращение работы конкретного отеля в рамках программы не означает утрату временной защиты или автоматическую необходимость покинуть Ирландию. Речь идет именно о завершении государственного размещения в конкретном объекте.
Полный список мест размещения в Ирландии, которые выселят беженцев из Украины
Место размещения
Округ
Дата завершения контракта
Количество жильцов
Pilgrim's Rest
Уотерфорд
14.08.2026
20
Huguenot House
Лаоис
18.08.2026
0
Killarney Towers Hotel
Керри
22.08.2026
27
Ocean Wave Lodge
Слайго
29.08.2026
12
Rossbeigh Beach House
Керри
20.09.2026
3
32 Orchard
Корк
31.10.2026
3
38 Arran Quay
Дублин
31.10.2026
16
Aloha House
Керри
31.10.2026
7
Alone Walk
Дублин
31.10.2026
3
Alpaca My Bags
Уэстмит
31.10.2026
6
An File Guest House
Мейо
31.10.2026
6
An Realt
Голуэй
31.10.2026
10
An Tobar
Керри
31.10.2026
8
Anchorage Accommodation
Литрим
31.10.2026
9
Ardagh Suites
Слайго
31.10.2026
5
Ardmullen Holiday Homes
Керри
31.10.2026
35
Astervale
Уиклоу
31.10.2026
16
Atlantic Point
Донегол
31.10.2026
52
Atlantic Way Lodge
Донегол
31.10.2026
5
Avondale Guesthouse
Уотерфорд
31.10.2026
19
Belvedere House
Донегол
31.10.2026
7
Bru na Mara
Голуэй
31.10.2026
7
Burren Haven Guesthouse
Клер
31.10.2026
11
Carna Bay Hotel
Голуэй
31.10.2026
9
Carna Coastal Chalet
Голуэй
31.10.2026
12
Castle Murray House
Донегол
31.10.2026
7
Churchview Guesthouse
Каван
31.10.2026
5
Clifden Boutique Apartments
Голуэй
31.10.2026
27
Clonacody House
Типперэри
31.10.2026
7
Clone Manor Farm Guesthouse
Килкенни
31.10.2026
12
Coach House Hotel
Слайго
31.10.2026
2
Cooney's Hotel
Лонгфорд
31.10.2026
7
Crannog House
Уэксфорд
31.10.2026
20
Darcy Six
Голуэй
31.10.2026
7
Dingle Gate Hostel
Керри
31.10.2026
7
Ely House
Оффали
31.10.2026
6
Fairhill House Hotel
Голуэй
31.10.2026
8
Farnham Arms Hotel
Каван
31.10.2026
7
Ferry House Hotel
Керри
31.10.2026
5
Galway Coastal Cottages
Голуэй
31.10.2026
69
Glan B&B
Каван
31.10.2026
8
Glenduff Manor
Керри
31.10.2026
6
Hamills B&B
Литрим
31.10.2026
7
Harbour House Guest House
Голуэй
31.10.2026
4
Harbour House Hotel
Мейо
31.10.2026
10
Hookless Holiday Village
Уэксфорд
31.10.2026
197
Ionad Siúl Lodge
Донегол
31.10.2026
9
Kenmare Coastal Cottages
Керри
31.10.2026
13
Kingston College Houses
Корк
31.10.2026
24
Kinsale Hotel & Spa Lodges
Корк
31.10.2026
76
La Verna
Дублин
31.10.2026
65
Lahinch Lodge
Клер
31.10.2026
7
Langford Street
Керри
31.10.2026
3
Lough Sheelin View
Каван
31.10.2026
8
Maple Lodge B&B
Уэксфорд
31.10.2026
3
McCauls Guesthouse
Каван
31.10.2026
7
McGees Guesthouse
Уэксфорд
31.10.2026
4
McLoughlins Guest Accommodation
Оффали
31.10.2026
15
Meenreagh Hostel
Донегол
31.10.2026
9
Munster Arms
Корк
31.10.2026
16
Parkfield House
Керри
31.10.2026
8
Pearse St Suites
Дублин
31.10.2026
17
Riverbank Hotel
Уэксфорд
31.10.2026
5
Rosemont B&B
Керри
31.10.2026
5
Rossbeigh Beach House
Керри
31.10.2026
3
Royal Hotel Roscommon
Роскоммон
31.10.2026
42
Seafront Inn
Керри
31.10.2026
11
Sean Ogs Complex
Керри
31.10.2026
34
Sheephouse Country Courtyard
Мит
31.10.2026
41
Shines Guesthouse
Уэстмит
31.10.2026
8
Sika Lodge
Керри
31.10.2026
13
Sinnotts Carnew
Уиклоу
31.10.2026
15
Springfield
Уэксфорд
31.10.2026
4
St Anthony's Langford Street
Керри
31.10.2026
7
Sugarstown House
Килкенни
31.10.2026
9
Sunhill House
Керри
31.10.2026
9
The Arch Carrick on Suir
Типперэри
31.10.2026
15
The Bluestack Centre Hotel
Донегол
31.10.2026
5
The Imperial Hotel Lisdoonvarna
Клер
31.10.2026
198
The International Hotel
Мейо
31.10.2026
8
The Old Imperial Hotel
Корк
31.10.2026
11
The Parkway Hotel
Корк
31.10.2026
6
The Porter House
Типперэри
31.10.2026
9
Tralee Holiday Lodge
Керри
31.10.2026
50
Valley Lodge
Мейо
31.10.2026
8
Waves of Tory
Донегол
31.10.2026
12
West Main Street
Керри
31.10.2026
3
Wild Atlantic Lodge
Клер
31.10.2026
5
Willie Bermingham Place
Дублин
31.10.2026
1
1,2,3,4,5,6,7 & 8 Abbeywest
Клер
30.11.2026
26
122 Kerry Comfort Inn
Керри
30.11.2026
16
Airmount House
Типперэри
30.11.2026
19
An Chúirt Hotel
Донегол
30.11.2026
20
Ardmore House
Монахан
30.11.2026
19
Ballykeeran Lodge
Уэстмит
30.11.2026
15
Banna Beach Resort Lodges
Керри
30.11.2026
219
Barry's Hotel
Дублин
30.11.2026
52
Birdhill House and Gardens
Типперэри
30.11.2026
16
Castle View Guesthouse
Роскоммон
30.11.2026
18
Church Street Cahir
Типперэри
30.11.2026
12
Clayton Hotel Dublin Airport
Дублин
30.11.2026
38
Clayton Hotel Galway
Голуэй
30.11.2026
6
Clayton Hotel Leopardstown
Дублин
30.11.2026
30
Clayton Hotel Liffey Valley
Дублин
30.11.2026
35
Clayton Sligo
Слайго
30.11.2026
12
Clifden Coach House
Голуэй
30.11.2026
12
Clonkill House
Уэстмит
30.11.2026
11
Cregg House
Слайго
30.11.2026
72
Croghan Old National School
Роскоммон
30.11.2026
6
Dillions B&B
Лонгфорд
30.11.2026
6
Drumnacoil House
Донегол
30.11.2026
15
Fitzgeralds Bar and Guesthouse
Лимерик
30.11.2026
14
Forge Park
Керри
30.11.2026
35
Harbourview B&B
Клер
30.11.2026
12
Hawthorn Lodge
Голуэй
30.11.2026
12
Highland Hotel
Донегол
30.11.2026
9
Holyrood Hotel
Донегол
30.11.2026
7
Jacobs Bed & Breakfast
Уиклоу
30.11.2026
14
Jameson Court Apartments
Голуэй
30.11.2026
105
Kane's Bar
Килдэр
30.11.2026
21
Kerry Ocean Lodge
Керри
30.11.2026
11
Kilian's Lodge Hotel
Каван
30.11.2026
2
Leitrim Lodge
Литрим
30.11.2026
9
Maldron Hotel Newlands Cross
Дублин
30.11.2026
27
Maldron Hotel Tallaght
Дублин
30.11.2026
25
Maldron Hotel Limerick
Лимерик
30.11.2026
17
Mount Falcon Estate Lodges
Мейо
30.11.2026
82
Mullingar B&B
Уэстмит
30.11.2026
10
Mulranny Suites
Мейо
30.11.2026
82
Notre Dame
Дублин
30.11.2026
19
Ocean View
Керри
30.11.2026
81
Olive and Ivy Guesthouse
Голуэй
30.11.2026
17
One for the Road
Уэксфорд
30.11.2026
8
Park Inn Hotel
Клер
30.11.2026
13
Quinns Bar & Guesthouse
Дублин
30.11.2026
10
Railway Road
Оффали
30.11.2026
18
Renvyle Lodge
Голуэй
30.11.2026
14
Riverside Complex
Оффали
30.11.2026
129
Rock House
Мит
30.11.2026
23
Rockbrook House
Карлоу
30.11.2026
10
Rose Garden
Керри
30.11.2026
9
Изменения в программах поддержки беженцев в Ирландии
После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Ирландия приняла более 100 тысяч украинцев. Согласно Директиве ЕС о временной защите, они получили право на работу, медицинское обслуживание, социальные выплаты и жилье.
Всего в арендованных отелях и зданиях проживали более 16 тысяч украинцев. Расходы на содержание беженцев оценили более чем в 1,2 млрд евро в год. В связи с этим весной 2026 года правительство объявило о реформировании системы:
украинцев решили перестать размещать в отелях и арендованных государством объектах – первые уведомления о необходимости самостоятельно искать жилье жители получили уже летом;
размер выплаты по программе расселения (Accommodation Recognition Payment) для тех, кто принимает украинцев, сократили с 600 до 400 евро в месяц.
полный процесс сворачивания предоставления государственного жилья начнется в сентябре и будет проходить поэтапно до следующего года.
Как сообщал OBOZ.UA, украинок, которые оформляют временную защиту в ЕС, также просят доказать законность выезда. Причина – новое правило, которое Совет ЕС утвердил 30 июля. Согласно закону, все, кто хочет впервые оформить временную защиту в странах Европы, должны доказать, что у них нет никаких проблем с воинским учетом.