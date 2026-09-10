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Украинцы в стране ЕС лишаются бесплатного жилья: опубликован официальный список с датами выселения

Ксения Капустинская
Экономика
6 минут
384
Украинская беженка, Ирландия. Иллюстрация
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В 2026 году в Ирландии изменились правила поддержки граждан Украины со статусом временной защиты. В связи с этим беженцам прекращают государственное размещение в отелях, гостевых домах и других объектах. Власти даже опубликовали список таких объектов с датами выселения.

Официальный перечень обновили в конце августа 2026 года. В документе указаны конкретные объекты размещения, даты завершения их контрактов на размещение и количество жильцов, которых это касается.

Выселение происходит постепенно, поскольку сроки соответствующих контрактов истекают в разное время. Первые выселения состоялись в середине августа, а последние запланированы на конец ноября.

Кроме того, отдельные владельцы или операторы могут самостоятельно прекратить предоставление жилья в рамках государственной программы. Поэтому перечень может неожиданно меняться.

Важно учитывать, что прекращение работы конкретного отеля в рамках программы не означает утрату временной защиты или автоматическую необходимость покинуть Ирландию. Речь идет именно о завершении государственного размещения в конкретном объекте.

Полный список мест размещения в Ирландии, которые выселят беженцев из Украины

Место размещения

Округ

Дата завершения контракта

Количество жильцов

Pilgrim's Rest

Уотерфорд

14.08.2026

20

Huguenot House

Лаоис

18.08.2026

0

Killarney Towers Hotel

Керри

22.08.2026

27

Ocean Wave Lodge

Слайго

29.08.2026

12

Rossbeigh Beach House

Керри

20.09.2026

3

32 Orchard

Корк

31.10.2026

3

38 Arran Quay

Дублин

31.10.2026

16

Aloha House

Керри

31.10.2026

7

Alone Walk

Дублин

31.10.2026

3

Alpaca My Bags

Уэстмит

31.10.2026

6

An File Guest House

Мейо

31.10.2026

6

An Realt

Голуэй

31.10.2026

10

An Tobar

Керри

31.10.2026

8

Anchorage Accommodation

Литрим

31.10.2026

9

Ardagh Suites

Слайго

31.10.2026

5

Ardmullen Holiday Homes

Керри

31.10.2026

35

Astervale

Уиклоу

31.10.2026

16

Atlantic Point

Донегол

31.10.2026

52

Atlantic Way Lodge

Донегол

31.10.2026

5

Avondale Guesthouse

Уотерфорд

31.10.2026

19

Belvedere House

Донегол

31.10.2026

7

Bru na Mara

Голуэй

31.10.2026

7

Burren Haven Guesthouse

Клер

31.10.2026

11

Carna Bay Hotel

Голуэй

31.10.2026

9

Carna Coastal Chalet

Голуэй

31.10.2026

12

Castle Murray House

Донегол

31.10.2026

7

Churchview Guesthouse

Каван

31.10.2026

5

Clifden Boutique Apartments

Голуэй

31.10.2026

27

Clonacody House

Типперэри

31.10.2026

7

Clone Manor Farm Guesthouse

Килкенни

31.10.2026

12

Coach House Hotel

Слайго

31.10.2026

2

Cooney's Hotel

Лонгфорд

31.10.2026

7

Crannog House

Уэксфорд

31.10.2026

20

Darcy Six

Голуэй

31.10.2026

7

Dingle Gate Hostel

Керри

31.10.2026

7

Ely House

Оффали

31.10.2026

6

Fairhill House Hotel

Голуэй

31.10.2026

8

Farnham Arms Hotel

Каван

31.10.2026

7

Ferry House Hotel

Керри

31.10.2026

5

Galway Coastal Cottages

Голуэй

31.10.2026

69

Glan B&B

Каван

31.10.2026

8

Glenduff Manor

Керри

31.10.2026

6

Hamills B&B

Литрим

31.10.2026

7

Harbour House Guest House

Голуэй

31.10.2026

4

Harbour House Hotel

Мейо

31.10.2026

10

Hookless Holiday Village

Уэксфорд

31.10.2026

197

Ionad Siúl Lodge

Донегол

31.10.2026

9

Kenmare Coastal Cottages

Керри

31.10.2026

13

Kingston College Houses

Корк

31.10.2026

24

Kinsale Hotel & Spa Lodges

Корк

31.10.2026

76

La Verna

Дублин

31.10.2026

65

Lahinch Lodge

Клер

31.10.2026

7

Langford Street

Керри

31.10.2026

3

Lough Sheelin View

Каван

31.10.2026

8

Maple Lodge B&B

Уэксфорд

31.10.2026

3

McCauls Guesthouse

Каван

31.10.2026

7

McGees Guesthouse

Уэксфорд

31.10.2026

4

McLoughlins Guest Accommodation

Оффали

31.10.2026

15

Meenreagh Hostel

Донегол

31.10.2026

9

Munster Arms

Корк

31.10.2026

16

Parkfield House

Керри

31.10.2026

8

Pearse St Suites

Дублин

31.10.2026

17

Riverbank Hotel

Уэксфорд

31.10.2026

5

Rosemont B&B

Керри

31.10.2026

5

Rossbeigh Beach House

Керри

31.10.2026

3

Royal Hotel Roscommon

Роскоммон

31.10.2026

42

Seafront Inn

Керри

31.10.2026

11

Sean Ogs Complex

Керри

31.10.2026

34

Sheephouse Country Courtyard

Мит

31.10.2026

41

Shines Guesthouse

Уэстмит

31.10.2026

8

Sika Lodge

Керри

31.10.2026

13

Sinnotts Carnew

Уиклоу

31.10.2026

15

Springfield

Уэксфорд

31.10.2026

4

St Anthony's Langford Street

Керри

31.10.2026

7

Sugarstown House

Килкенни

31.10.2026

9

Sunhill House

Керри

31.10.2026

9

The Arch Carrick on Suir

Типперэри

31.10.2026

15

The Bluestack Centre Hotel

Донегол

31.10.2026

5

The Imperial Hotel Lisdoonvarna

Клер

31.10.2026

198

The International Hotel

Мейо

31.10.2026

8

The Old Imperial Hotel

Корк

31.10.2026

11

The Parkway Hotel

Корк

31.10.2026

6

The Porter House

Типперэри

31.10.2026

9

Tralee Holiday Lodge

Керри

31.10.2026

50

Valley Lodge

Мейо

31.10.2026

8

Waves of Tory

Донегол

31.10.2026

12

West Main Street

Керри

31.10.2026

3

Wild Atlantic Lodge

Клер

31.10.2026

5

Willie Bermingham Place

Дублин

31.10.2026

1

1,2,3,4,5,6,7 & 8 Abbeywest

Клер

30.11.2026

26

122 Kerry Comfort Inn

Керри

30.11.2026

16

Airmount House

Типперэри

30.11.2026

19

An Chúirt Hotel

Донегол

30.11.2026

20

Ardmore House

Монахан

30.11.2026

19

Ballykeeran Lodge

Уэстмит

30.11.2026

15

Banna Beach Resort Lodges

Керри

30.11.2026

219

Barry's Hotel

Дублин

30.11.2026

52

Birdhill House and Gardens

Типперэри

30.11.2026

16

Castle View Guesthouse

Роскоммон

30.11.2026

18

Church Street Cahir

Типперэри

30.11.2026

12

Clayton Hotel Dublin Airport

Дублин

30.11.2026

38

Clayton Hotel Galway

Голуэй

30.11.2026

6

Clayton Hotel Leopardstown

Дублин

30.11.2026

30

Clayton Hotel Liffey Valley

Дублин

30.11.2026

35

Clayton Sligo

Слайго

30.11.2026

12

Clifden Coach House

Голуэй

30.11.2026

12

Clonkill House

Уэстмит

30.11.2026

11

Cregg House

Слайго

30.11.2026

72

Croghan Old National School

Роскоммон

30.11.2026

6

Dillions B&B

Лонгфорд

30.11.2026

6

Drumnacoil House

Донегол

30.11.2026

15

Fitzgeralds Bar and Guesthouse

Лимерик

30.11.2026

14

Forge Park

Керри

30.11.2026

35

Harbourview B&B

Клер

30.11.2026

12

Hawthorn Lodge

Голуэй

30.11.2026

12

Highland Hotel

Донегол

30.11.2026

9

Holyrood Hotel

Донегол

30.11.2026

7

Jacobs Bed & Breakfast

Уиклоу

30.11.2026

14

Jameson Court Apartments

Голуэй

30.11.2026

105

Kane's Bar

Килдэр

30.11.2026

21

Kerry Ocean Lodge

Керри

30.11.2026

11

Kilian's Lodge Hotel

Каван

30.11.2026

2

Leitrim Lodge

Литрим

30.11.2026

9

Maldron Hotel Newlands Cross

Дублин

30.11.2026

27

Maldron Hotel Tallaght

Дублин

30.11.2026

25

Maldron Hotel Limerick

Лимерик

30.11.2026

17

Mount Falcon Estate Lodges

Мейо

30.11.2026

82

Mullingar B&B

Уэстмит

30.11.2026

10

Mulranny Suites

Мейо

30.11.2026

82

Notre Dame

Дублин

30.11.2026

19

Ocean View

Керри

30.11.2026

81

Olive and Ivy Guesthouse

Голуэй

30.11.2026

17

One for the Road

Уэксфорд

30.11.2026

8

Park Inn Hotel

Клер

30.11.2026

13

Quinns Bar & Guesthouse

Дублин

30.11.2026

10

Railway Road

Оффали

30.11.2026

18

Renvyle Lodge

Голуэй

30.11.2026

14

Riverside Complex

Оффали

30.11.2026

129

Rock House

Мит

30.11.2026

23

Rockbrook House

Карлоу

30.11.2026

10

Rose Garden

Керри

30.11.2026

9

Изменения в программах поддержки беженцев в Ирландии

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Ирландия приняла более 100 тысяч украинцев. Согласно Директиве ЕС о временной защите, они получили право на работу, медицинское обслуживание, социальные выплаты и жилье.

Всего в арендованных отелях и зданиях проживали более 16 тысяч украинцев. Расходы на содержание беженцев оценили более чем в 1,2 млрд евро в год. В связи с этим весной 2026 года правительство объявило о реформировании системы:

  • украинцев решили перестать размещать в отелях и арендованных государством объектах – первые уведомления о необходимости самостоятельно искать жилье жители получили уже летом;
  • размер выплаты по программе расселения (Accommodation Recognition Payment) для тех, кто принимает украинцев, сократили с 600 до 400 евро в месяц.
  • полный процесс сворачивания предоставления государственного жилья начнется в сентябре и будет проходить поэтапно до следующего года.

Как сообщал OBOZ.UA, украинок, которые оформляют временную защиту в ЕС, также просят доказать законность выезда. Причина – новое правило, которое Совет ЕС утвердил 30 июля. Согласно закону, все, кто хочет впервые оформить временную защиту в странах Европы, должны доказать, что у них нет никаких проблем с воинским учетом.

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