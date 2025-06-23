Зеленский прибыл в Британию: названа главная цель визита

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 июня, прибыл с официальным визитом в Великобританию. Глава государства проведет ряд важных переговоров.

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Главные темы встреч – усиление оборонных возможностей Украины и усиление международного давления на Россию. Об этом OBOZ.UA сообщили в Офисе президента.

Украина ожидает новых договоренностей по поставкам вооружения, в частности систем ПВО и других средств, необходимых для защиты от постоянных российских ударов. В то же время особое внимание будет уделено дипломатическому и санкционному давлению на Кремль. Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на "новые и сильные шаги", которые заставят Россию заплатить реальную цену за свою агрессию.

Известно, что в Лондоне президент Украины встретится с Королем Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, спикерами обеих палат парламента Линдси Гойлом и лордом Джоном Макфолом.

Зеленский также пообщается с украинскими военными, которые проходят подготовку в Великобритании, и представителями аналитических центров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, поедет ли лично в Гаагу (Нидерланды) на саммит НАТО. Но там, предварительно, запланированы важные встречи, не исключены переговоры на уровне лидеров "коалиции желающих", а также разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

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