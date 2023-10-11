Зеленский прибыл с визитом в Бельгию, где пройдет заседание 'Рамштайн: запланированы переговоры со Столтенбергом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Бельгию. Там, в Брюсселе, сегодня, 11 октября, пройдет очередная встреча международной Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

О визите сообщил сам глава государства в официальном Telegram-канале. По данным издания Le Soir, украинский президент намерен провести встречу с бельгийским правительством, а также поучаствовать во встрече "Рамштайн", в Бельгии Зеленский будет обсуждать поставки истребителей F16 в 2025 году, возможность задействования для помощи Украине замороженных в бельгийском банке Euroclear российских средств и запрет на продажу российских алмазов.

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Далее у украинского президента запланирована встреча с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо, а также с министрами обороны и иностранных дел страны.

"Они обсудят несколько тем, в том числе взимание налогов с российских средств, замороженных в Euroclear для финансирования гуманитарной и военной помощи Украине, "бельгийский метод" по предотвращению торговли российскими алмазами и знаменитое дело F-16", – отмечено в сообщении Le Soir.

Сам украинский президент ожидания от переговоров с главой правительства Бельгии описал более лаконично.

"Во второй раз с начала полномасштабной войны проведу переговоры в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. Главное – наша общая защита свободы и людей", – отметил он.

Запланирована также совместная пресс-конференция Зеленского и де Кроо, в ходе которой премьер Бельгии объявит о предоставлении нового пакета военной помощи Украине.

"Бельгия уже пожертвовала военную технику на сумму 280 миллионов евро, все внимание сосредоточено на том факте, что Бельгия сможет, наконец, пожертвовать "несколько" истребителей F-16. Речь идет о двух-четырех самолетах, что подтвердил в эфире Bel RTL министр обороны Людивин Дедондер. Украине срочно нужны высокопроизводительные истребители-бомбардировщики для противостояния российской армии в рамках ее контрнаступления. Три европейские страны-члена НАТО (Нидерланды, Норвегия и Дания) уже пообещали шестьдесят самолетов, но, по оценкам Украины, ей нужно вдвое больше", – рассказало бельгийское издание.

Также бельгийские СМИ напомнили, что в рамках "коалиции F-16" Бельгия уже задействована в обучении украинских пилотов пилотов и около пятидесяти механиков – вместе с другими европейскими странами-членами НАТО.

Напомним, впервые президент Украины Владимир Зеленский посетил Бельгию 9-10 февраля этого года. Во время визита украинский президент встретился с королем Бельгии Филиппом и передал обломок сбитого в Украине российского самолета СУ-25.

Также в Брюсселе тогда Зеленский выступил на пленарном заседании Европейского парламента.