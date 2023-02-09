Зеленский встретился с королем Бельгии Филиппом и передал обломок сбитого в Украине российского самолета СУ-25. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг встретился с королем Бельгии Филиппом в Королевском дворце в Брюсселе. Он передал ему обломок сбитого в Украине российского самолета СУ-25.

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Об этом сообщили в официальном аккаунте бельгийского Королевского дворца. Там также показали фото встречи.

"Президент Зеленский передал фрагмент сбитого в Украине российского самолета Су-25. Украинские летчики написали на нем слова "Вместе мы победим"", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский после ряда важных для обороноспособности страны переговоров в Великобритании и Франции прибыл с официальным визитом в Бельгию. В Брюсселе Зеленский выступил на пленарном заседании Европейского парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Лондон, Великобритания, прибыл в Букингемский дворец. Там прошли переговоры украинского лидера с королем Британии Чарльзом III.

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