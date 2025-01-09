Зеленский прибыл на авиабазу 'Раммштайн'. Видео

Президент Владимир Зеленский в четверг, 9 января, прибыл на авиабазу "Рамштайн" в Германии. В 25-м заседании контактной группы принимают участие министры обороны 54 стран.

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Встречу открыл министр обороны США Ллойд Остин, в частности назвал Зеленского "лидером, который творит историю".

Известно, что у главы украинского государства на полях "Рамштайна" также запланированы переговоры на уровне министров обороны и военных командующих.

На нынешнем заседании, как известно, будет разрабатываться план поддержки обороны Украины до 2027 года.

Также сообщалось, что 25-й Рамштайн может стать последней встречей в таком формате.

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