Зеленский назвал одну из величайших побед Украины в войне и объяснил, когда Путин начнет думать о мире

Курская операция Вооруженных сил Украины – одна из крупнейших украинских побед в войне с РФ. В то же время необходимо давление на Москву, в частности санкции, ведь российский диктатор Владимир Путин начнет думать о мире только тогда, когда его окружение скажет ему, что у него закончились деньги.

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Об этом 9 января заявил президент Владимир Зеленский, выступая на 25-м заседании "Рамштайна". Он указал, что цели Путина остаются неизменными – он по-прежнему стремится уничтожить Украину, "сломать всех нас и вас тоже".

Целью Украины и ее партнеров должен быть поиск инструментов, которые позволят принудить Россию к миру, сказал Зеленский.

"Возьмем Курскую операцию – это одна из наших побед, я думаю величайших побед. Не только в прошлом году, а в течение войны", – заявил президент.

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