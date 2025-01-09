Пакет помощи на $500 млн и не только: чего ждать Украине от Рамштайна 9 января при участии Зеленского и может ли встреча стать последней

В четверг, 9 января, на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоится заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. С начала полномасштабной войны это будет уже 25 заседание в подобном формате, когда десятки стран совместно обсуждают потребности украинской армии в вооружении.

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Встреча в последний раз пройдет под председательством министра обороны США Ллойда Остина, также на заседании будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Чего ожидать от встречи и может ли она стать последней в таком формате, выяснял OBOZ.UA.

Главный приоритет – усиление противовоздушной обороны

Накануне глава государства заявил, что Украина активно готовится к встрече на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Зеленский отметил, что на заседании украинская делегация будет убеждать партнеров усилить защиту от российских террористических атак.

По слова президента, на заседании будут присутствовать страны, которые могут может укрепить возможности Украины не только в защите от ракет, но и в защите от управляемых бомб и в целом российской авиации.

В Пентагоне накануне встречи не стали говорит о конкретных потребностях Украины в войне против РФ. Тем не менее, в министерстве обороны США заявили, что цель участия Ллойда Остина в предстоящей встрече заключается в том, чтобы "подтвердить неизменную приверженность США Украине вместе с министрами обороны и военными лидерами со всего мира".

Последний пакет военной помощи от администрации Байдена

Заседание контактной группы по вопросам обороны Украины состоится за 11 дней до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Поэтому у действующей администрации Белого дома во главе с Джо Байденом будет последний шанс предоставить Украине пакет военной помощи для сдерживания российской агрессии.

Западные СМИ писали, что в день встречи на авиабазе "Рамштайн" в Германии администрация Байдена намерена объявить о последнем своем пакете военной помощи Украине. По предварительным данным, речь может идти о выделении вооружения на сумму более одного миллиарда долларов.

Другие источники сообщали, что во время встречи в формате "Рамштайн" США объявят о предоставлении нового пакета помощи Украине на сумму около 500 миллионов долларов. Новый пакет помощи будет включать вооружение из имеющихся запасов Пентагона по программе президентских полномочий (PDA).

Несмотря на обещание Белого дома потратить все средства, предусмотренные на PDA, до конца каденции Байдена в Пентагоне отмечают, что около 3,8 миллиарда долларов останутся неиспользованными. Эти средства перейдут в распоряжение новой администрации США, которая будет решать, как их использовать.

Последняя встреча в формате "Рамштайн"

Новая администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом может упразднить проведение встреч в формате "Рамштайн". Тем не менее, команда Трампа предложит другую форму этих мероприятий, ведь создателем нынешнего формата является действующий министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прогнозирует, что НАТО может взять на себя больше ответственности в вопросе предоставления помощи Украине, чем сейчас. Глава польского оборонного ведомства подчеркнул, что планирует обсудить с министрами обороны Германии, Франции, Великобритании, Италии и Украины возможные изменения, которые произойдут в связи с будущей инаугурацией президента Трампа.

Стоит отметить, что еще весной 2024 года началось обсуждение изменение формата заседаний контактной группы по вопросам обороны Украины. После избрания Трампа на президентских выборах НАТО частично перебрало на себя координацию военной помощи Украине, которую ранее осуществляли США.

NSATU вместо "Рамштайна"

Чтобы реализовать новую роль НАТО в оказании помощи Украине была создана миссия "Содействие безопасности и подготовка НАТО для Украины" (NSATU). Штаб-квартира миссии находится на американской базе Клей Баракс в немецком городе Висбаден.

В настоящее время общая численность персонала NSATU составляет около 700 человек, включая военных, размещенных в штабе НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.

По словам верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, деятельность NSATU призвана поставить Украину в позицию силы, "чтобы обеспечить безопасность и процветание людей как в Европе, так и в Северной Америке".

Участие в заседании президента Украины Владимира Зеленского

Встреча 9 января на авиабазе "Рамштайн" состоится при участии президента Украины Владимира Зеленского. Накануне в своем видеообращении глава государства заявил, что запланированы переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих.

Зеленский выразил уверенность, что если партнеры проявят политическую волю, то российскую военную авиацию удастся отогнать от украинских границ. При этом президент подчеркнул, что основной вопрос будущей встречи будут состоять в укреплении противовоздушной обороны.

"Конечно, мы будем обсуждать с партнерами и то, как наши оборонные коалиции продолжат работать в 2025 году. Европа имеет только один выбор, и это исторический выбор – стать сильнее, стать самостоятельнее, больше полагаться на себя. Надо быть взрослыми в этом мире и быть готовыми внести свой европейский вклад в глобальную безопасность. Это будет верно для всех в Европе", – заявил президент.

Кроме усиления ПВО, участники заседания сосредоточатся на ключевых возможностях, необходимых Украине, в частости, артиллерийских боеприпасах и бронетехнике, а также усилиях по укреплению оборонно-промышленной базы.

Напомним, 8 января в Киев прибыла американская делегация во главе с директором по Украине Совета национальной безопасности США Уинфилдом Свонтоно. Накануне заседания Контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн" представители Совета нацбезопасности США обсудили приоритетные цели Украины на 2025 год.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России страны, входящие в Контактную группу по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") передали нашей стране военную помощь более чем на $126 млрд. Группа играет решающую роль в укреплении боеспособности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация действующего президента США Джо Байдена до 20 января не успеет реализовать всю сумму в рамках одобренного Конгрессом финансирования помощи для Украины. Сумма, которая останется, перейдет в распоряжение новой администрации Белого дома во главе с Дональд Трамп.

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