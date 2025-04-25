Зеленский прервал визит в ЮАР и вернулся в Украину: посетит ли Рим

Президент Украины Владимир Зеленский 25 апреля вернулся в Украину из заграничной командировки. Он прервал официальный визит в Южно-Африканскую Республику из-за массированного удара войск РФ по Украине 24 апреля, в результате которого только в Киеве погибли по меньшей мере 12 человек.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA заявил спикер главы государства Сергей Никифоров. Он добавил, что дальнейший график Зеленского будет планироваться в зависимости от ситуации.

Ранее планировалось, что после визита в ЮАР Зеленский отправится в Рим. Ряд украинских и западных изданий со ссылкой на источники также писали, что президент Украины должен был прибыть на прощание с Папой Римским Франциском, похороны которого состоятся в субботу, 26 апреля.

Напомним, после удара войск РФ по Киеву 24 апреля Зеленский заявил, что Россия атаковала столицу баллистической ракетой производства КНДР. Глава государства подчеркнул, что Пхеньян является сообщником Москвы и что Россия и КНДР "убивают людей вместе".

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