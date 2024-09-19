Зеленский посетит США на следующей неделе: стали известны детали визита

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки. В рабочих планах главы государства выступление на Генассамблее ООН и встреча с действующим президентом Джо Байденом, а также с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

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Об этом сообщили в Офисе украинского лидера. Визит Зеленского в США и его встречу с Байденом также подтвердила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как отметили у Зеленского, президент Украины, среди прочего, "выступит на Генеральной пссамблее ООН, встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, украинской общиной, проведет на полях Генассамблеи двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций".

Также Зеленский планирует встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, представителями Конгресса от обеих партий и бывшим президентом Дональдом Трампом.

Отдельно сообщается, что встречу с действующим президентом США Джозефом Байденом Зеленский планирует, "чтобы представить ему план победы Украины". Ранее, напомним, представители команды Байдена заявляли, что знакомы с этим документом.

"Глава украинского государства рассчитывает обсудить с Байденом детали этого плана, а также поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов в ее борьбе ради свободы", – отметили в Офисе президента.

В свою очередь, Карин Жан-Пьер заявила, что "президент Байден встретится с президентом Зеленским в Белом доме 26 сентября". Встреча вице-президента Гаррис с украинским президентом также состоится в Белом доме.

"Лидеры обсудят состояние войны между Россией и Украиной, в том числе стратегические планы Украины и американскую поддержку Украины в ее защите от российской агрессии. Президент и вице-президент вновь подчеркнут свою непреклонную преданность поддержке Украины, пока она не победит в этой войне", – отметила пресс-секретарь Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA, выступление Владимира Зеленского в ООН будет двумя днями раньше (т.е. 24 сентября). Одним из важных вопросов на Генассамблее станет обсуждение согласия стран на использование дальнобойных западных ракет для ударов Украины по военным целям на территории России.

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