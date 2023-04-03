Зеленский посетил Ягодное под Черниговом, где во время оккупации был 'подвал смерти', и анонсировал контрнаступление ВСУ: мы готовимся

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 апреля, прибыл в село Ягодное под Черниговом, где во время оккупации был "подвал смерти". В рамках поездки глава государства заявил, что Украина готовится к деоккупации своих территорий – у захватчиков еще есть время покинуть чужую землю, иначе они будут уничтожены.

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В годовщину освобождения села Зеленский посетил школу, в подвале которой оккупанты почти месяц удерживали гражданских украинцев в заложниках, передает "Укринформ". Президент побывал в этом подвале и пообщался с людьми, пережившими оккупацию.

"Около 400 человек жили в Ягодном до оккупации и около 370 из них побывали в этом подвале", – сказал Зеленский.

Он отметил, что пока не может сказать, когда страна будет готова "к очень конкретным вещам" относительно продвижения вперед на фронте.

"Но мы готовимся, чтобы быть сильными в бою и деоккупировать нашу землю. Трудно сказать, как и когда это будет сделано. Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим", – подчеркнул Зеленский.

Вместе с ним школу в Ягодном посетили вице-канцлер Германии Роберт Габек, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, а также руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Очень важно, что здесь вместе с нами – наши партнеры, которые сами все видят. Очень важно видеть, что происходило в таких подвалах, чтобы понимать, помогать Украине. Все это (издевательства в подвалах. – Ред.) могу пожелать президенту России – провести остаток своей жизни в подвале, с ведром вместо туалета", – пожелал Путину Зеленский.