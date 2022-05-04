Зеленский поменял послов в ряде стран: указы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов сразу в девяти странах. Соответствующие указы глава государства подписал 4 мая 2022 года.

Поменялись послы в Республике Куба, Либерии, Кот-д'Ивуаре, Гвинейской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах, Черногории, Северной Македонии, Словении и Румынии. Об этом говорится в указах №299/2022, №300/2022, №301/2022, №302/2022, №303/2022, №304/2022, №305/2022, №306/2022 и №307/202.

Ирина Костюк стала чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Куба.

Юрий Пивоваров получил назначение чрезвычайным и полномочным послом Украины сразу в трех странах: в Республике Либерия, Республике Кот-д'Ивуар и Гвинейской Республике.

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Дмитрий Сеник стал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.

Олег Герасименко получил должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Черногории.

Лариса Дир стала чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Северная Македония.

Андрей Таран был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Словения.

Игорь Прокопчук стал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Румынии.

Также президент уволил Михаила Бродовича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Словения (указ №296/2022) и Наталию Задорожнюк с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Северная Македония (№298/2022).

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Лихтенштейне, Сан-Марино и Андорре.