Зеленский получил от правительства Ичкерии в изгнании высочайшие государственные награды. Фото

Президент Владимир Зеленский получил от правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании высшие государственные награды – орден "Честь Нации" и орден имени Джохара Дудаева. Награды главе государства передал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

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Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба ГУР. Как отмечается, Зеленский получил награды за выдающиеся заслуги и самоотверженные действия ради свободы и демократии во всем мире и за личные заслуги перед чеченским народом (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В постановлении, которое подписал глава правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев 27 ноября 2022 года, говорится, что "политическая твердость" Зеленского и его верность родной стране сумели сплотить украинцев "перед нависшей угрозой от векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами".

Орден Джохара Дудаева присуждают кавалерам ордена "Честь Нации".

Им награждены чеченские политические деятели Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев, а также литовский государственный деятель Витаутас Ландсбергис.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Депутаты Верховной Рады признали Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной Россией и осудили геноцид чеченского народа.

– Представители оккупированных Россией народов опубликовали видеообращение, в котором призвали мир признать независимость Ичкерии и ее правительство в изгнании.

– Сын последнего избранного президента республики Ичкерия назвал приказ Рамзана Кадырова провести в Чечне призыв в армию России геноцидом чеченского народа.

– Украинский флаг над освобожденным Изюмом поднял чеченец из батальона имени Джохара Дудаева.

– Герой Чеченской республики Ичкерия Муслим Мадиев подчеркнул, что с РФ не действует ни один договор. Он напомнил, что через два года после подписания мирного договора в 1997 году армия России напала вновь.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал кадыровцев, которые идут на войну против Украины, сражаться за свою собственную независимость от РФ.