Зеленский: пол года назад РФ совершила теракт в Еленовке, это будет одним из обвинений на трибунале

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 29 января прошло ровно полгода, как российские оккупанты совершили ужасный теракт, ударив по колонии в Еленовке, где находились украинские военнопленные. Он подчеркнул, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности, а массовое убийство станет одним из обвинений на международном трибунале против государства-террориста.

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Об этом украинский лидер написал в своем Twitter. Он заверил, что Украина не позволит забыть это преступление.

"Помним каждого погибшего воина и боремся за наказание всех виновных в их гибели. Виновные будут найдены и привлечены к ответственности", – написал Зеленский.

Он убежден, что государство-террорист проиграет эту войну, поскольку зло всегда проигрывает.

"Должны вернуть всех украинцев домой из российского рабства. Работаем ради этого", – добавил украинский лидер.

Напомним: утром 29 июля российские оккупанты нанесли удар по исправительной колонии в Волновахском районе Донецкой области, в результате чего погибли 40 пленных военных ВСУ. В колонии №120 в Еленовке, где раздался взрыв, россияне противоправно удерживали гражданских лиц и военнопленных Вооруженных сил Украины.

Издание BBC, ссылаясь на заключение международных экспертов и свидетельства побывавших в российском плену украинцев, сообщило, что повреждение Еленовской колонии, на территории которой в июле произошел теракт, в результате которого погибли украинские военнопленные, ставят под сомнение официальную версию событий оккупантов. Более вероятно, что взрыв произошел внутри барака, в котором содержались защитники Украины, в том числе бойцы полка "АЗОВ".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 12 января Украине удалось вернуть домой тела 54 военнослужащих, погибших в результате теракта в селе Еленовка Донецкой области. Идентификация лиц будет проходить по экспертизе ДНК;

– Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец подверг критике позицию ООН по теракту, который российские войска совершили в колонии Еленовки, где содержались украинские военнопленные. Расформирование комиссии свидетельствует о желании сохранять нейтралитет в страшных событиях, инициированных Россией.

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