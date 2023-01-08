Лубинец пристыдил ООН за роспуск комиссии по трагедии в Еленовке

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Тарас Лубинец раскритиковал позицию Организации объединенных наций в отношении теракта, который российские войска произвели в колонии Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Расформирование комиссии свидетельствует лишь о желании сохранять нейтралитет в страшных событиях, инициированных Россией.

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Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона "UA Разом". Со своей стороны Украины всячески способствовала международному независимому расследованию: посылала ООН официальные запросы о работе миссии, предлагала онлайн-встречи, а также была готова предоставить ей свои доказательства.

"Но за пять месяцев никакого прогресса миссия не достигла. Также ООН не осудила действия агрессора, который не допустил миссию к месту теракта, и даже не назвала виновную сторону вслух", – подчеркнул дипломат.

"В который раз, по моему мнению, мы увидели посреднически-нейтральную позицию ООН. Ни слова осуждения российской стороны, которая и сделала все, чтобы не допустить туда эту международную миссию, вместо прямо сказать: Россия нас не допустила, мы ее осуждаем", – заключил Лубинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 29 июля оккупанты нанесли удар по исправительной колонии в оккупированной Еленовке, где находились украинские пленные военные и гражданские. Сообщалось о гибели 40 человек, еще 130 получили ранения. Москва обвинила в обстреле Украину.

Президент Владимир Зеленский призвал США признать Россию государством-террористом. Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал справедливо ответить на каждого пострадавшего защитника.

В Организации Объединенных Наций на шестой день после убийства Россией украинских военнопленных в Еленовке решили начать "миссию по установлению фактов" трагедии. Однако немыслимые предлоги все мешали ей заработать.