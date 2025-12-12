Зеленский поедет в Германию: у Мерца раскрыли детали визита

Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Стороны обсудят экономические проекты и ход мирных переговоров, которые продолжаются вокруг Украины.

Об этом объявил представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус. Соответствующий пресс-релиз обнародовала Федеральная пресс-служба и информационное ведомство Германии.

По сообщению немецкого правительства, Мерц примет Зеленского для углубленных экономических переговоров, во время которых планируют обсудить восстановление критической инфраструктуры, инвестиционное сотрудничество и будущие энергетические проекты. Отдельным блоком станет обмен оценками относительно динамики мирных переговоров и позиции партнеров в Европе, а вечером к обсуждению присоединятся руководители государств и правительств стран ЕС, а также представители НАТО, что позволит согласовать следующие шаги по поддержке Украины на политическом уровне и уровне безопасности.

Известно, что встреча будет проходить в расширенном формате, чтобы согласовать общие подходы Европы к стабилизации украинской экономики и безопасности. Немецкая сторона ожидает также предметной дискуссии относительно долгосрочных гарантий поддержки, в частности в сфере оборонных технологий и восстановления. Формат вечерних консультаций с участием европейских лидеров должен позволить закрепить совместные решения перед следующим раундом союзнических переговоров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, сообщал, что 10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Темой был мирный план окончания войны в Украине.

