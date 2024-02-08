Отставке быть? Зеленский поговорил с Залужным о 'необходимости изменения подходов и стратегии'

В четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Они обсудили, в каком обновлении нуждается украинская армия и кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных Сил.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram. Он отметил, что поблагодарил генерала за два года защиты Украины.

"Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде. Обязательно победим!" – подчеркнул Зеленский.

Залужный в своем Telegram также прокомментировал встречу с президентом.

"Только что мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, Президенту Украины", – написал Залужный.

Генерал отметил, что в первые сложные дни Великой Войны украинское руководство вместе выстояло против подлого и сильного врага, однако задачи 2024 года отличаются от задач 2022 года.

"Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям тоже. Чтобы победить тоже вместе", – подчеркнул Зеленский.

Министр обороны Рустем Умеров подтвердил в Facebook, что 8 февраля было принято решение сменить руководство Вооруженных Сил Украины.

"Генералу Валерию Залужному выпала одна из сложнейших задач – руководить Вооруженными Силами Украины во время Великой Войны с Россией", – написал министр.

Он добавил, что при руководстве главкома ВСУ вместе со всем Народом нашей страны продемонстрировали всему миру, что Украина будет бороться за свое и за своих, несмотря на то, с каким врагом имеет дело. Однако, как отметил Умеров, война требует перемен.

"Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы", – написал министр.

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