Зеленский подписал указ об увольнении военкомов

Президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении ротаций руководителей областных территориальных центров комплектации и социальной поддержки Вооруженных сил Украины. Таким образом они будут уволены, а Офис генпрокурора займется возбуждением уголовных дел на местах, где имели место нарушения и коррупция.

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Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Украинский гарант целиком удовлетворил предписания Совета национальной безопасности и обороны, введя в силу его решение.

"Рекомендовать Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины принять решение о пребывании в должностях руководителей областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных сил Украины, прекратив практику их ротаций. Рекомендовать Офису генпрокурора совместно с НАБУ и Госбюро расследований принять в месячный срок дополнительные меры по противодействию совершению должностными лицами ТРО ВСУ коррупционных и других уголовных правонарушений", – сказано в тексте решения СНБО.

Указ президента ввел в силу это решение с момента подписания 17 августа. Контроль за исполнением пунктов документа передан секретарю ведомственного органа Алексею Данилову.

Как сообщал OBOZREVATEL, по инициативе Зеленского Минобороны создало две рабочие группы для ревизий региональных центров комплектации и военно-врачебных комиссий. С начала полномасштабной войны в Украине стало известно о подозрении 21 сотрудникам, также открыто уже 106 уголовных производств по факту нарушений.

В Офисе президента отметили, что после громкого коррупционного скандала с одесским военкомом Борисовым, другим дали время "остановиться и подумать", однако главы ТЦК продолжали получать "доход серого цвета". Демонстративно, не прячась и даже не дожидаясь окончания войны, они меняли машины, покупали земельные участки, квартиры и так далее.

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