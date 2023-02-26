Зеленский подписал три указа о санкциях против РФ и раскрыл детали первого за 32 года визита делегации Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 26 февраля, подписал три указа по реализации решений СНБО. Они относятся к гражданам России, причастным к похищению украинских детей, представителям российской сферы спорта и тем, кто помогает держать структуры наемников в РФ.

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Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении, опубликованном в Telegram. Также президент рассказал детали первого за 32 года визита в наше государство делегации Саудовской Аравии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Это очередной знак уважения к Украине, нашей несокрушимости и прочности!" – подчеркнул Зеленский.

"Сейчас была хорошая встреча с министром иностранных дел королевства Саудовская Аравия, первый официальный визит такого уровня представителя такого государства. Конечно, работаем над еще более высоким уровнем визитов и отношений, но уже сейчас мы наконец-то вышли на взаимодействие. И это, кстати, приносит конкретный и ощутимый результат для украинцев, в частности, в том, что касается освобождения пленных. Я благодарю наших саудовских партнеров за сотрудничество и помощь", – рассказал президент.

Он напомнил, что прошедшая неделя была насыщена мощными дипломатическими встречами и переговорами с сильнейшими лидерами мира.

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