Зеленский: планируем очень активную дипломатическую неделю

Новая неделя (1–7 сентября) будет активной в плане дипломатической работы Украины. Ожидаются новые встречи и разговоры с партнерами.

Видео дня

Об этом в вечернем обращении в воскресенье, 31 августа, сообщил президент Владимир Зеленский. Видео опубликовала пресс-служба ОП на YouTube-канале.

Россия выступает против дипломатического пути завершения войны

Зеленский отметил, что две недели назад в Вашингтоне указывали на необходимость переговоров Киева и Москвы на уровне лидеров. Украинская сторона готова к этому.

"Но единственное, что делает Россия, – это укладывается в дальнейшую войну. Все сигналы от них именно об этом", – заявил президент.

31 августа кремлевский диктатор Владимир Путин начал визит в Китай. И там он снова будет выкручиваться, ведь "это его спорт номер один".

"Все в мире заявляли, что надо прекратить огонь. Все настаивали, что война должна завершиться. Такой была позиция всех, – Китая, говорили об этом с премьер-министром Индии, также с другими лидерами, которые сейчас там, на саммите, – Турция, Азербайджан, Казахстан. Почти все остальные в мире тоже за прекращение войны. Сегодня есть принципиальное заявление Папы Римского, спасибо за это. Единственный, кто хочет войны, – это Россия. Поэтому будем давить и в дальнейшем – именно на Россию надо давить. Рассчитываем, что никто не будет терпеть затягивание войны. Рассчитываем на сильную позицию Соединенных Штатов Америки, Европы, стран Двадцатки. Эта война добавляет только дестабилизации мировым процессам. Россия должна за это платить. И это будет", – подчеркнул Зеленский.

Ситуация на передовой

Президент сообщил, что заслушал доклады военных о фронте. Основа внимание было сосредоточено на Донецком направлении: Покровске и других важных участках.

"Мы защищаем наши позиции, и принципиально то, что это активная наша защита – уничтожаем оккупанта ежедневно. Спасибо каждому нашему подразделению за стойкость и меткость. Работаем также и чтобы всего необходимого обеспечения на осень для нашей армии было точно достаточно", – проинформировал глава государства.

Закупка американского оружия для Сил обороны

Зеленский поблагодарил партнеров, которые присоединились к программе PURL – закупки оружия, техники, оборудования в США с последующей передачей Украине.

"За август мы добавили в программу Нидерланды, Норвегию, Швецию, Данию, Канаду, Бельгию и Латвию. Уже в программе более двух миллиардов долларов. Координация – НАТО. Благодарен всем за участие, и это хороший результат августа. Сентябрь тоже должен быть с соответствующим результатом.

Наша цель – не менее одного миллиарда долларов в программе ежемесячно. И это средства, которые идут на покупку очень эффективного оружия – ракет для Patriot, HIMARS, систем оружия, которые нужны для защиты наших городов. Спасибо еще раз партнерам!" – выразил благодарность президент.

Расследование убийства Андрея Парубия продолжается

Зеленский сообщил, что в течение дня были также доклады министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка по расследованию преступления.

Правоохранительные органы "отрабатывают все обстоятельства" и продолжают работу.

"Задействованы все необходимые силы: полиция, СБУ, прокуратура. Работают фактически круглосуточно. Я благодарю всех, кто помогает расследованию. Надеемся на результат", – подытожил он.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Народного депутата Украины, бывшего спикера ВРУ и секретаря СНБО Андрея Парубия застрелили во Львове на улице Ефремова около 12:00 субботы, 30 августа. 54-летний политик умер на месте происшествия, а стрелок скрылся.

– Прощание с Парубием и парастас запланированы на 1 сентября в Архикафедральном Соборе святого Юра во Львове. Похороны – на 2 сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!