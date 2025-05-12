Зеленский перехватил инициативу, но есть нюанс: в The Guardian указали на главную проблему с переговорами в Стамбуле

Предложив провести прямую встречу с диктатором Владимиром Путиным 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский перехватил инициативу в свои руки. Но поддержка Дональдом Трампом российской идеи переговоров еще раз подчеркивает непредсказуемость американского лидера даже для его собственной команды.

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Как пишет The Guardian, 11 мая Зеленский поставил Путина перед фактом, предупредив, что в четверг будет лично ждать его в Стамбуле. Они не общались напрямую с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Мы ждем с завтрашнего дня [12 мая] прекращения огня – полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут", – заявил президент.

Это произошло после того, как кремлевский главарь отклонил требование Украины и европейских союзников установить 30-дневный режим прекращения огня.

Вместо этого он предложил прямые переговоры. Очевидно, что Путин рассчитывал на встречу делегаций, а не лидеров стран.

Хотя лидеры "коалиции желающих" настаивали на невозможности переговоров без "тишины" в Украине, Трамп обратился к Зеленскому с требованием, чтобы тот согласился на переговоры "немедленно".

В посте в Truth Social президент Соединенных Штатов написал, что такая встреча как минимум позволит определить, возможна ли сделка. "А если нет, то европейские лидеры и США будут действовать соответственно!" – заявил Трамп.

Примечательно, что незадолго до этого его спецпредставитель по вопросам Украины Кит Келлогг поддержал европейскую позицию. Журналисты назвали это признаком того, что американский президент часто непредсказуем даже для своей администрации.

"Как неоднократно говорил президент Трамп, прекратите убивать! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, и в течение этого времени переходите к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот", – утверждал Келлог в соцсети.

Как писал OBOZ.UA, Институт изучения войны считает, что Владимир Путин пытается манипулировать дискуссиями о прекращении огня и будущем мире в Украине. Также он преследует цель подорвать украинско-американо-европейское единство вокруг всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня.

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