Зеленский передал лидерам ЕС списки вооружения, в которых нуждается Украина — Spiegel

Во время своего пребывания в Брюсселе глава государства Владимир Зеленский передал союзникам список всех типов вооружений, которые необходимы украинским военным для достижения полной победы над Россией. При этом он точно обозначил именно ту технику, что находится в арсенале ряда стран Евросоюза.

Видео дня

Об этом сообщило немецкое издание Spiegel, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника в ЕС. При этом в правительстве Германии указали, что подобного списка от Зеленского не получили, а вот Австрия и Эстония подтвердили обращение украинского гаранта.

"Украина действует по-настоящему умно. Они точно знают свои потребности и знают, какие страны могут их им обеспечить. Поэтому президент Зеленский просит ровно о том, о чем надо", – передают журналисты слова своего собеседника

Также в СМИ подчеркнули, что информацию об арсенале вооружения Киев получает из достоверных источников, у него надежные контакты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский указал, что во время его делового турне по странам ЕС были достигнуты важные договоренности по дальнобойным ракетам и танкам, а также боевой авиации. Отныне главная задача – взять все то, о чем договорились, и трансформировать в конкретные поставки, в конкретные документы и в конкретные новые линии сотрудничества.

"Лондон, Париж, Брюссель – везде я говорил в эти дни о том, как усилить наших воинов. Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и следующего уровня нашего сотрудничества – боевой авиации", – сообщил президент.