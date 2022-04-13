Зеленский отказался принимать Штайнмайера, потому что стоит быть порядочным человеком
Зеленський відмовився приймати Штайнмайєра!
Чорт, аж розчулилась. Перший раз від 2019 р. відчула до керівництва країни особисту вдячність.
Так отож, Францю, так отож. Це тобі і від мене прилетіло - за твій спіч про Гоголя й Шевченка на "Форумі європейських письменників" 8.05.2014 (шшшьорт, а десь же й мої з ним фоточки з того дня мають бути, перед початком тої скандальної сесії ми розмовляли, нас знімали, я те все потім в гніві повикидала, щоб і пікселя по мразі мені в компі не зосталось, але в його партійному архіві воно цілком могло зберегтись, от би глянути тепер!..). За мій вимкнений мікрофон, коли я Путіна з Гітлером і Сталіним через кому перелічила, і за всі ті інтерв'ю, які того дня дала німецькій пресі, а потім жодне з них не з'явилося друком, - бо ти, Францю, так і не втямив, що не можна заткати людину, яка промовляє від імені мільйонів жертв: що це сила не до порівняння більша, ніж та, якою диспонує Путін...
За іронією, я тоді говорила (звертаючись до нього зі сцени), що насильство - це кінець діалогу: що після того, як російські солдати увійшли в Донбас стріляти в дітей і різати животи за український прапор, всякий дальший "діалог порозуміння" з Путіним (окрім як через адвоката) втрачає сенс і стає пособництвом у злочині. І ось тепер пособник Штайнмаєр на весь світ оголошений "поза діалогом" - нерукоподатним, токсичним. "Банітою", як казали наші предки.
Це красиво, холера. Це навіть революційно: шанс повернути в міжнародну політику давнє поняття добропристойности. Продемонструвати на цілий світ, що, як казав польський публіцист і дипломат Владислав Бартошевський, "варто бути пристойною людиною".
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