Зеленский: оккупанты будут бояться приближаться к Крыму!

Глава государства Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам из Одессы, куда прибыл в честь профессионального празднования Дня Военно-Морских сил Украины. Он поблагодарил наших защитников акватории Черного моря за смелость, за героизм, за очень крутые результаты для всей нашей страны, которые они получили и продолжают добывать.

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Слова президента опубликованы на YouTube-канале его Офиса. В них он подробно рассказал о своем визите в крупнейший регион Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня имел честь наградить лучших, поздравил курсантов Института Военно-Морских сил нашей Одесской морской академии. Посетил раненых воинов в госпитале. Желаю всем скорейшего выздоровления. И это было особенной честью для меня – оставить пожелания на экземпляре "Кобзаря", сопровождающего наших воинов в боях еще с 14-го года", – сказал Зеленский.

Также он рассказал о докладах командующего Военно-Морскими силами вице-адмирала Алексея Неежпапы, а также командующего ОСУВ "Одесса" генерала Москалева. Военные описали ситуацию безопасности на сегодня и относительно наших стратегических задач – для нашего флота, для нового направления – флота морских дронов – и для нашей береговой обороны.

"Враг точно не будет диктовать условия в Черном море, и оккупантам придется также бояться приближаться к нашему украинскому Крыму и к нашим берегам Азовского моря, как российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью", – резюмировал гарант.

В этот знаковый и торжественный день Зеленский обратился и к гражданским работникам украинского морского и речного флота. Ко всем, кто обеспечивает безопасность и работу украинских портов, возможность, несмотря на российскую блокаду Черного моря, давать жизнь отечественной экономике и соединять нашу Украину с мировыми рынками.

"Спасибо всем морякам, портовикам, судоремонтникам, спасибо бизнесу, служащим и, конечно, каждому нашему воину, защищающему безопасность украинских портов, украинских городов, украинских берегов. Вместе победим! Никогда украинские берега не будут терпеть оккупанта", – подытожил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент в Одессе поздравил военных Военно-Морских сил ВСУ с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за заслуги перед Украиной, что нанесли невиданное поражение вражескому флоту.

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