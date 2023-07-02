Зеленский: в России думали, что Черное море их, но ВМС утопили надежды. Видео

Глава государства Владимир Зеленский, прибыв в Одессу с официальным визитом 2 июля, поздравил военных Военно-Морских сил ВСУ с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за заслуги перед Украиной, нанесшие невиданное поражение вражескому флоту.

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Выступление президента транслировала пресс-служба его Офиса. Он подчеркнул, что освобождение острова Змеиного, потопление крейсера "Москва" и защита акватории Черного моря навсегда вселили ужас в остатки российского флота (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Многие в России думали, будто Черное море – это акватория их силы. Враг надеялся, что наши Военно-Морские силы вроде бы не выдержат ударов России. Что ж, отвага и мастерство наших воинов уничтожили все эти вражеские надежды и утопили их в море", – указал Зеленский.

Он обратился к одесским курсантам и заявил, что им есть на кого равняться и чье славное дело продолжать. Все мы видели и мы благодарны за ту славу, которую приобретают для нашего государства личный состав наших ВМС ВСУ

"Мы все в Украине уверены в силе нашего народа и мы все уверены в вашей крепости, в вашем профессионализме, в вашей способности и дальше демонстрировать украинскую силу", – резюмировал глава нации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Зеленский показал флаг украинских морпехов, которые ему передали военнослужащие в прошлом месяце в День морской пехоты на передовых позициях ВСУ. Он также показал шевроны частей морской пехоты и поблагодарил защитников страны.

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