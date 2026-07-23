Украинцам с детьми в Польше массово отменяют выплаты от государства: что им нужно сделать

Украинцам с детьми в Польше, которым назначена выплата "детских" в размере 800 злотых (около 9,5 тыс. грн) в рамках государственной программы "800 Плюс", массово поступают письма от Учреждения социального страхования (ZUS) о прекращении выплаты пособия. Решение объясняют расхождениями в данных Пограничной службы (Straż Graniczna).

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Об этом сообщает inPoland. В ZUS уверяют, что выплаты будут возобновлены сразу после урегулирования вопросов с реестрами пограничников

Почему приостанавливают выплату "800 Плюс"

В письмах от ZUS отмечается, что главная причина приостановки – несоответствие данных о пересечении границы в реестрах Пограничной службы. В частности, с этой проблемой столкнулись:

родители, чьим детям выплаты были назначены совсем недавно;

семьи, чьи дети родились в Польше, имеют статус UKR и вообще ни разу не покидали территорию страны.

В то же время среди пользователей распространяется информация, что в системе ZUS мог произойти технический сбой, из-за которого такие письма отправлялись автоматически. Учреждение уже обещает разобраться в ситуации.

В Управлении социального страхования пообещали разобраться в ситуации.

Что делать родителям

Украинцы, которые уже обращались в отделения ZUS за разъяснениями, делятся следующими инструкциями:

написать заявление в произвольной форме, в котором указать , что ребенок не пересекал границу и непрерывно находится на территории Польши;

, что ребенок не пересекал границу и непрерывно находится на территории Польши; добавить заявление к материалам дела о назначении пособия "800 Плюс" через личный кабинет или непосредственно в отделении;

дела о назначении пособия "800 Плюс" через личный кабинет или непосредственно в отделении; в случае реальных расхождений следует обратиться к польским пограничникам для обновления или корректировки информации о пересечении границы.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о планах правительства Польши реформировать миграционное законодательство, что существенно усложнит путь к натурализации. В частности, предлагается увеличить требование к сроку непрерывного и легального пребывания в Польше до 8 лет, ввести обязательный экзамен на знание польского языка на высоком уровне, а также процедуру аннулирования уже предоставленного гражданства.