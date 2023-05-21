Зеленский объяснил, почему лично приехал на саммит G7

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его личный визит в Японию на саммит "Большой семерки", чтобы решить ряд важных для нашей страны вопросов. Его приезд не стал неожиданностью для лидеров других стран-участниц конференции, поскольку они неоднократно его приглашали.

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Об этом политик рассказал в комментарии на национальном телемарафоне UA Разом. Поначалу президент думал присоединиться к саммиту G7 через конференц-связи, поскольку внутри Украины у него немало работы.

"Однако мы понимали, что для эффективности и достижения поставленных задач лучше приехать лично. Мы нашли возможность быть здесь и разблокировать некоторые вопросы. Они важны", – указал Зеленский.

Он добавил, что на его решение приехать повлиял и тот факт, что кроме государств "Большой семерки" в саммите примут участие и представители других стран. Для Украины важно наладить дипломатические связи и с ними.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты опубликовали трогательный момент встречи в Хиросиме президента Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Последний едва не расцеловал на радостях украинского лидера, поскольку думал, что он не приедет.

Однако кроме эмоциональных встреч, у украинского гаранта прошло ряд довольно серьезных переговоров. Лидеры ключевых государств-партнеров пообещали стабильно наращивать военный потенциал Украины, чтобы прогнать оккупанта с международной признанных границ нашей страны.

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