Зеленский объяснил, как можно заставить Россию прекратить войну, и рассказал о работе переговорной команды

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россию можно заставить прекратить полномасштабную войну против Украины. Для этого необходимо задействовать все доступные средства давления: это поможет ускорить попадание российской экономики в патовую ситуацию, когда РФ будет уже не до продолжения агрессии.

Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями СМИ. Он также рассказал о работе украинской делегации на переговорах с РФ с участием США, оценил уровень представительства России на этих переговорах и шансы на то, что новый раунд состоится в Абу-Даби 1 февраля, как анонсировалось.

Зеленский рассказал, как заставить РФ завершить войну против Украины

Президент Украины убежден, что способы заставить Россию завершить войну существуют.

"Если задействовать все инструменты давления, будет больше шансов. Я не считаю, что Россия хочет закончить войну. Много доказательств другого. Я просто думаю о том, что иногда есть такие моменты, когда они хотели бы "приостановить войну" и ищут как это "продать" в своем государстве как будто победу. На мой взгляд, происходит именно этот процесс. Они понимают, что у них пока не патовая ситуация с экономикой, но направление то – крайне негативное. Они понимают, что у них есть определенный запас, потому что есть и деньги, и соответствующие контракты. Но санкционное давление сохраняется и есть результаты по этому, и будут еще больше", – подчеркнул Зеленский.

В частности, важным направлением давления он считает действительно действенные ограничения на функционирование российского теневого флота.

"Например, я вчера говорил с Эммануэлем Макроном, и мы с ним разговаривали о танкерном флоте. Я его поблагодарил, говорю: ты вот остановил танкер теневого флота, президент Трамп активно останавливает. Эмануэль говорит: но у меня такое законодательство, и в принципе во всей Европе такое, что ты останавливаешь, но ты не можешь навсегда останавливать – ты останавливаешь, а потом суда отпускают. И сейчас он, например, готовится работать над законодательными изменениями. Дай Бог, чтобы ему удалось. А это же вопрос ко всем государствам. По крайней мере к северным, морским государствам, которые имеют на это влияние. То есть танкеры с российской нефтью надо остановить и чтобы оно у тебя осталось, а не остановить на какое-то время и отпустить", – указал на пробелы в европейском законодательстве президент.

Впрочем, по его словам, европейцы сейчас ищут пути ликвидировать эти пробелы. Если это будет сделано – по мнению Зеленского, "россиянам точно станет сложнее" .

Этот и другие инструменты давления на агрессора в случае их реального использования могут сделать то, чего не удалось достичь дипломатам.

"Если все эти инструменты заработают, "русские" скорее будут хотеть закончить войну. Я хочу закончить войну. Украинцы хотят закончить войну. Путин начал войну, и он не достиг тех результатов, которые ставил. Можно говорить что угодно, но он не имеет этого достижения. Поэтому и давят сейчас, чтобы мы вышли из Донбасса. Потому что если ты выйдешь из Донбасса, – это будет единственное, что он скажет: это была наша главная цель, вот Донбасс наш, наша победа. Это проблемный вопрос, потому что это единственное, за что они цепляются в этой пропагандистской "продаже" для своей аудитории", – поделился собственными мыслями Зеленский.

Президент Украины ожидает "сюрпризов" от Москвы на переговорах

Сейчас продолжается публичная дискуссия вокруг 20 пунктов "американского мирного плана". Зеленский признал: два из них еще далеки от согласования – и вряд ли стоит ожидать прорыва без встречи руководителей двух государств, Украины и РФ.

"Это американский план, в котором сегодня есть 20 пунктов. Мы бьемся над двумя пунктами. По остальным пунктам, которые в этом плане есть, мы соглашаемся. Моя позиция. И надеемся на силу Соединенных Штатов Америки, что российская сторона так же будет соглашаться со всеми пунктами, которые Америка наработала, кроме того, что мы уже слышали. Я вообще считаю, что подписывать этот документ должны президенты. Я считаю, что мы получим этот финальный ответ только на нашей встрече лидеров. Потому что я думаю, что будут сюрпризы в любом случае. Мы понимаем, с кем имеем дело. Но я знаю, что они думают, что будут сюрпризы в любом случае и с нашей стороны. Это радует", – подчеркнул президент Украины.

О переговорных командах Украины и РФ, а также шансах на результативность переговоров

Украинскую делегацию на переговорах с США и РФ глава государства оценивает очень высоко.

"Сегодня руководитель Офиса, секретарь СНБО, руководитель фракции, Гнатов, Кислица – это такая пятерка людей, которые работают над мирным треком. Я считаю, что они работают хорошо. Но будет это результативно или нет – не все только от них зависит, но и от них также. И поэтому я считаю, что сегодня я могу оценить эту команду. Они все вместе. Мы сами с вами увидим, как эта команда сработает и готовы ли они и дальше работать командно. Сейчас – оцениваю их работу хорошо", – ответил на вопросы журналистов Зеленский.

В то же время он дал оценку российской делегации в Абу-Даби: на этот раз Москва несколько повысила представительство, воздержавшись от "соблазна" снова отправить "ноунеймов" во главе с Владимиром Мединским.

"Я считаю, что это более высокий состав делегации, чем было до этого, понимая, чем занимаются те люди, которые представляли Россию в этот раз. Мы рассматривали это как более серьезные возможности по обсуждению", – заявил президент.

В то же время он предположил, что запланированная на 1 февраля следующая встреча в трехстороннем формате может быть отсрочена.

"Я не знаю, когда будет следующая встреча. Должна была быть в воскресенье. Договорились, что встреча будет в Абу-Даби. И для нас очень нужно, чтобы все были на встрече, с кем договаривались, потому что все ожидают фидбэк. Но может быть изменена дата или место. Потому что, на наш взгляд, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, наверное, могут повлиять на дату", – поделился соображениями Зеленский.

Впрочем, считает глава государства, кого бы ни отправил Кремль на переговоры – решение все равно будет за единственным человеком.

"В целом же результат зависит от Путина. У них все работает именно так. Они обсуждали какие-то вещи с нашей делегацией, с американской делегацией. На что могли ответить – отвечали, а на что не могли ответить – слышали аргументы. Важно, что встреча была не о лекциях по истории. Это очень важный момент. Я не знаю всех деталей, но это важно. На мой взгляд, другой уровень и они серьезнее относились к переговорам. Потому что одно дело: вы приехали только на прием информации и дали по методичке какую-то фантастически-историческую справку, которую все неоднократно слышали, а другое – вы идете больше к реальным шагам, чтобы закончить войну. Поэтому мы сейчас ждем фидбека от российской стороны и от американской стороны. И, на наш взгляд, Россия с Америкой уже имели соответствующие контакты", – резюмировал Зеленский.

