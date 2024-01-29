Зеленский обсудил с премьером Греции проведение саммита Украина – Балканы и оборонные нужды: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 29 января провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Целью была координация совместных международных усилий.

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Об этом звонке гарант рассказал на своем Telegram-канале днем в понедельник, 29 января. В частности, политики поговорили о подготовке второго саммита Украина – Балканы.

Зеленский поблагодарил Афины за участие в четвертой встрече советников в Давосе (Швейцария) и пригласил присоединиться к организации Глобального саммита мира.

"Мы также обсудили ход боевых действий, и я передал актуальные оборонные потребности Украины, особенно касательно ПВО и артиллерии", – рассказал президент.

Он поблагодарил Грецию за поддержку сближения Украины с ЕС. Также гарант отметил важность своевременного разблокирования европейской помощи в размере 50 млрд евро. "Это будет мощным сигналом для других международных партнеров", – отметил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– По информации СМИ, после того, как Госдепартамент США одобрил продажу современных истребителей F-35 Греции, Афины якобы могут предоставить Киеву советские системы ПВО.

– Журналисты утверждают, что Вашингтон предложил Греции $200 миллионов в обмен на передачу или продажу вооружения Украине.

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