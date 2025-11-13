Зеленский обсудил с Мерцом ситуацию на фронте: подробности переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Глава государства проинформировал его о ситуации на фронте после посещения пунктов управления боевых бригад и корпусов.

Во время разговора стороны обсудили ключевые шаги, которые могут укрепить оборону Украины и усилить защиту граждан. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

"Говорил с канцлером Германии Мерцом. Как раз после поездки в пункты управления наших боевых бригад и корпусов. Проинформировал о ситуации на фронте сейчас, и обсудили, какие ключевые шаги могут помочь нашей защите", – говорится в сообщении.

Зеленский выразил благодарность Германии за многолетнюю поддержку. По его словам, с начала полномасштабной войны благодаря немецкой помощи спасены тысячи жизней.

"Особенно ценим помощь системами ПВО, оборонными пакетами, поддержку нашей устойчивости", – подчеркнул глава государства.

Президент также поблагодарил Мерца за политическую поддержку запуска экспортного офиса для украинского оружия в Берлине, над которым активно работают украинские и немецкие стороны.

Кроме того, стороны скоординировали позиции на европейском уровне и в двусторонних отношениях. Зеленский заверил, что Украина будет делать все возможное для укрепления доверия международных партнеров и эффективного сотрудничества.

"Ценю советы и заверил, что Украина будет делать все необходимое, чтобы укрепить доверие партнеров. Спасибо!" – резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг". Глава государства вручил бойцам бригады награды и объявил о намерении усилить оборонительные позиции бригады.

Также глава государства встретился с бойцами 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которые выполняют боевые задачи в районе Степногорска.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что Москва наращивает производство оружия, вероятно, намереваясь продолжать войну в Украине и планировать масштабный конфликт в 2029-2030 годах. Значительное давление на страну-агрессора может заставить ее взять паузу.

