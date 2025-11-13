'Нужно больше давления на Россию': Зеленский заявил, что Кремль готовится к большой войне в Европе и назвал сроки

Москва наращивает производство оружия, вероятно, намереваясь продолжать войну в Украине и планировать масштабный конфликт в 2029-2030 годах. Значительное давление на страну-агрессора может заставить ее взять паузу.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в собственном Telegram-канале. Глава государства призвал международных партнеров усилить давление на Россию.

По оценке президента, нынешняя ситуация на поле боя и производственные темпы страны-агрессора не свидетельствуют о готовности Кремля прекращать войну против Украины.

Зеленский считает, что мощное давление со стороны международного сообщества может заставить Москву сделать паузу. Однако он предупредил, что Россия готовится к масштабному конфликту, который может начаться в 2029-2030 годах на европейском континенте.

"Мы должны признать, что они хотят большой войны, готовятся, чтобы быть способными в 2029 или 2030 году – в этот период – начать такую большую войну. На Европейском континенте. Мы рассматриваем это как действительно большой вызов", – добавил президент.

Глава государства подчеркнул необходимость комплексных мер ограничения возможностей Кремля.

"Мы должны думать о том, как остановить их сейчас в Украине. Но также сделать все, чтобы уменьшить их способности. Не давать им денег, которые они все еще могут получить из энергоносителей. И не давать им оружия", – отметил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путинначал целенаправленную кампанию психологического давления на Европу. По его словам, последние вторжения беспилотников и истребителей в воздушное пространство стран НАТО имели целью запугать европейских лидеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!