Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в Киев и посетил пострадавшую от обстрелов Лукьяновку. Фото

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в Киев с официальным визитом. Сразу после приезда он посетил места попаданий в результате ночной атаки в районе Лукьяновки. В столице политик также примет участие в конференции послов Украины.

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Барро акцентировал внимание, что массированный обстрел произошел после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к новым переговорам с РФ, передает "Укринформ". Он добавил, что работники посольства Франции в Киеве, как и все жители стлоици, были вынуждены с 3 до 5 утра направляться в укрытия.

"Укрытия, которые сами уже не являются совсем безопасными, поскольку станция метро, расположенная возле меня и служащая укрытием для жителей Киева, стала мишенью атаки. Это произошло в то время, когда в субботу утром президент Зеленский заявил о готовности Украины вступить в новые переговоры с Россией", – сказал Барро.

О своей поездке в Киев Жан-Ноэль Барро сообщил на официальной странице в соцсети X. Он также обнародовал фото из вагона поезда.

"Я еду в Киев. Я приму участие в конференции послов и от имени Франции подтвержу нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и свободы украинского народа", – написал Барро.

Глава МИД Франции прибыл в Украину с двухдневным визитом, передает "Укринформ".

Детали визита Барро в Киев

Как говорится в программе визита Барро, по приглашению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги он посетит Конференцию послов Украины и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

В связи с беспрецедентными санкциями, введенными Францией и Евросоюзом против российского режима, Барро обсудит с Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко Сибигой дальнейшую поддержку Украины со стороны Франции.

Кроме того, Барро посетит Чернобыльскую АЭС и подчеркнет ведущую роль Франции в обеспечении ядерной безопасности и в реабилитации ЧАЭС после захвата оккупантами в 2022 году.