Зеленский о вероятном наступлении РФ: сейчас мы гораздо сильнее их, все кончится победой

Сегодня Украина намного сильнее России. В случае нового "большого" вторжения государство-террорист не сможет достичь своих целей, а война закончится победой нашей страны, потому что если проиграем, мы потеряем все.

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Так прокомментировал вероятность нового наступления РФ президент Украины Владимир Зеленский в интервью Tg1. Он выразил уверенность, что оккупанты не смогут идти дальше, так как они уже не так сильны, как раньше.

"Мы знаем, что если мы проиграем, то потеряем все: дома, детей, родителей, поэтому для нас не имеет значения, будет ли это старое или новое вторжение", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что после событий 24 февраля 2022 года шансов на компромисс с Россией не осталось, так как страна-агрессор нарушила международное право и все человеческое.

"Россияне еще не поняли, что сегодня мы сильнее, чем год назад, и они никогда не смогут взять Украину, как они надеялись", – заверил Зеленский.

"Мы их не боимся. Никто их не боится, но все идет не по их планам", – подчеркнул президент.

"Мы готовимся к скоротечной войне, которая закончится победой. Для нас очень важно не заморозить этот конфликт", – добавил он.

Многолетнюю войну, которая началась в Украине после 2014 года, президент назвал большой ошибкой, которую больше нельзя допустить.

"Минские договоренности дали Путину время подготовить прошлогоднюю внезапную атаку, мы больше не попадем в ту же ловушку. Наши солдаты более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, свои дома. Вместо этого мы увидели, что экономические санкции против Москвы очень помогают, они дают нам время и пространство для самоорганизации", – отметил украинский лидер.

"Мы предложили формулу мира, которая содержит десять пунктов: как выйти из этой ситуации, но не только на словах, закончить эту войну победой. Победой для всех нас, победой мира, это будет историческая победа, и будущие поколения россиян тоже скажут нам спасибо", – уверен Зеленский.

Напомним: 19 февраля президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в новом расширенном формате. На нем была обсуждена общая ситуация на фронте, особый акцент сделали на самых горячих направлениях и мобилизации. На заседании были заслушаны доклады Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также командующих направлений и непосредственно с передовой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры государств обсудили оборонное сотрудничество, последующие дипломатические мероприятия и подвели итоги последних визитов;

– также 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о применении персональных санкций против 333 граждан государства-террориста России. К физическим и юридическим лицам будут применены специальные экономические и другие ограничительные меры.

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