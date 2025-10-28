Зеленский назвал город, который стал главной целью России, и рассказал о ситуации с контрактами на дроны
На сегодня главной целью российской оккупационной армии является город Покровск Донецкой области. Сейчас там находится около 200 военных РФ.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, на которой присутствовал OBOZ.UA. Глава государства рассказал о ситуации на фронте, а также о подписанных контрактах на производство дронов и состоянии энергетики.
Ход событий на фронте
По словам Зеленского, вблизи Покровска украинская сторона увеличивает группировку, чтобы защитить город.
"Около 200 "русских" там находятся в разных местах – мы видим это дронами. Как только они вылезают, как только есть огневое применение "русскими" с той или иной точки – их находят и уничтожают. Покровск на сегодня – главная цель россиян. Они очень хотели, чтобы одной из основных целей был Купянск. Но там они не имеют на сегодня таких возможностей", – сказал президент.
На Новопавловском направлении боевые действия продолжаются в шести населенных пунктах. Ранее их было восемь, потом четыре, поэтому ситуация остается в пределах контролируемой и без расширения зоны активных боевых действий. В целом обстановка там оценивается как относительно стабильная.
На других направлениях, по словам Зеленского, существенных изменений не наблюдается. На Сумском: украинские силы продвинулись примерно на 700 метров.
На Лиманском направлении враг полностью потерял наступательную инициативу в течение последних трех недель. В районах Часова Яра и Константиновки противник не достиг успеха, а его подразделения ССО понесли потери.
Ситуация с беспилотниками
"Дроны: один к одному, количество использования нами и россиянами за последний месяц. Также была тематика подписания трехлетних контрактов с ключевым производителями. Сейчас ориентир именно на долгосрочные контракты. Из 57 главных контрактов подписано 26", – подчеркнул глава государства.
Он добавил, что все необходимые документы должны быть подписаны до конца года, а выполнение этой задачи будет находиться на постоянном контроле. Также во время нынешнего заседания Ставки были проанализированы удары врага по украинским объектам с применением дальнобойных средств. По итогам обсуждения президент дал соответствующие поручения.
Вопрос энергетики
"Мы нашли деньги – около 70% от того, что нам нужно на импорт газа. Относительно электричества. В принципе, везде все восстанавливается", – сказал президент.
Однако в Сумской области, в Шостке, ситуация остается достаточно сложной. По словам Зеленского, отопление учреждений социальной сферы в части громад уже началось, но официально отопительный сезон должен начаться с 28-го числа.
Как писал OBOZ.UA, президент Зеленский заявил, что работа над планом по прекращению огня в Украине продлится 7-10 дней. Это мирное соглашение, которое предложил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по образцу плана по Газе. Но остается вопрос, примет ли этот план Владимир Путин, который, по словам украинского лидера, не слишком заинтересован в завершении войны.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!