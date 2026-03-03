Зеленский назначил посла Украины в Италии: что известно об Игоре Брусило

Президент Украины назначил нового посла в Италии. Украинское дипломатическое представительство в Риме возглавит Игорь Брусило, который ранее работал в Офисе Президента.

Он является опытным дипломатом с многолетним стажем работы в органах власти. Соответствующий указ №217/2026 подписан 3 марта.

"Назначить Брусила Игоря Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике", – говорится в документе.

Стоит отметить, что для дипломата это хорошо знакомое направление: в 2007–2011 годах он уже работал на дипломатической службе в Посольстве Украины в Италии.

Игорь Брусило родился в 1980 году. Он окончил с отличием Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Перевод", а также получил образование по международному праву в Украинской академии внешней торговли.

Профессиональный путь Брусила начал в Администрации Президента Украины, где работал в 2002–2005 годах. Впоследствии перешел в Аппарат Верховной Рады Украины, а после первой дипломатической каденции в Италии снова вернулся к парламентской работе.

С 2012 года его карьера была тесно связана с протокольной и международной деятельностью главы государства. Он занимал должности главного консультанта, заведующего отделом, заместителя руководителя департамента, первого заместителя руководителя службы и в конце концов возглавил Службу Государственного Протокола и Церемониала Офиса Президента.

В марте 2021 года указом Президента он был назначен заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

